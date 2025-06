Continúa búsqueda de septuagenario desaparecido en Vega Baja

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de esa región policiaca, José Cruz , indicó que han recibido algunas confidencias, pero no han podido dar con el paradero de J osé Luis Colón López, también conocido como “El Tigre” .

Cruz destacó en particular que una llamada fue recibida el viernes pasado, después de que emitieran la Alerta Ashanti, indicando que fue visto por la carretera PR-149, entre Manatí y Ciales.

“Tenemos visuales de él, del jueves en la tarde, en el sector Cantera de Manatí. Pero después de eso, no lo tenemos saliendo del sector”, apuntó Cruz.

Familiares vieron por última vez a Colón López el 12 de junio, a eso del mediodía. Su hijo explicó que no tenía vehículo desde hace un año después de que notaran que por condiciones de salud no era seguro para que estuviera conduciendo, pero sí era normal que saliera a caminar. Al momento no descartan que haya tenido un episodio de desorientación.