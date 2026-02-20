Continúa la búsqueda de hombre arrastrado por corrientes marinas mientras hacía “snorkeling” en Vega Baja

Las autoridades continúan este viernes la búsqueda de un hombre de 39 años que fue arrastrado por corrientes marinas el jueves mientras realizaba “snorkeling” junto a otras personas en la playa de Puerto Nuevo en Vega Baja.

El director de la Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal (OMME) de Vega Baja, Ángel Delgado, informó a Telenoticias de Telemundo que a la misión de rescate se sumó personal de los pueblos de Vega Alta, Florida y Orocovis.

“Tenemos a esos municpios activados para ampliar el cuadro de búsqueda para el área de Manatí donde hemos identificado que hay corrientes desde acá (Vega Baja) llegando hasta allá y queremos descartar que haya algún tipo de pista que nos lleve con el paradero de este caballero”, explicó Delgado.

Desde tempranas horas de la mañana, helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía (FURA) así como de la Guardia Costera sobrevuelan la zona mientras que el resto del personal vigila desde tierra debido a las condiciones marítimas.

“El mar nos ha permitido a través de las embarcaciones del FURA y Coast Guard navegar, pero no nos ha permitido sumergir los buzos en un área de interés que tenemos identificada porque las codnciones no están favorables ni seguras para este personal”, señaló el director.

En imágenes: intenso operativo de búsqueda de hombre arrastrado por las corrientes en Vega Baja. Un hombre fue arrastrado por las fuertes corrientes en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja.

Según el reporte preliminar de la Guardia Costera, una llamada recibida a las 10:00 a.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó inicialmente sobre el incidente.

El hombre, de 39 años, fue visto por última vez nadando hacia mar abierto junto a otras tres personas, cuando presuntamente una corriente de resaca los arrastró mar adentro.

Delgado indicó que “alegan que llegaron a pasar un día en la playa, comenzaron a nadar, trasparon el límite del área de bañistas para hacer ‘snoorkeling’ y ahí vinieron las olas”.