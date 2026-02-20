Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Continúa la búsqueda de hombre arrastrado por corrientes marinas mientras hacía “snorkeling” en Vega Baja

Las condiciones marítimas no han permitido que los buzos se sumerjan en una zona de interés

20 de febrero de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios de The Trust Project
La misión de rescate sigue por agua, aire y tierra. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Las autoridades continúan este viernes la búsqueda de un hombre de 39 años que fue arrastrado por corrientes marinas el jueves mientras realizaba “snorkeling” junto a otras personas en la playa de Puerto Nuevo en Vega Baja.

El director de la Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal (OMME) de Vega Baja, Ángel Delgado, informó a Telenoticias de Telemundo que a la misión de rescate se sumó personal de los pueblos de Vega Alta, Florida y Orocovis.

“Tenemos a esos municpios activados para ampliar el cuadro de búsqueda para el área de Manatí donde hemos identificado que hay corrientes desde acá (Vega Baja) llegando hasta allá y queremos descartar que haya algún tipo de pista que nos lleve con el paradero de este caballero”, explicó Delgado.

Desde tempranas horas de la mañana, helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía (FURA) así como de la Guardia Costera sobrevuelan la zona mientras que el resto del personal vigila desde tierra debido a las condiciones marítimas.

“El mar nos ha permitido a través de las embarcaciones del FURA y Coast Guard navegar, pero no nos ha permitido sumergir los buzos en un área de interés que tenemos identificada porque las codnciones no están favorables ni seguras para este personal”, señaló el director.

Un hombre fue arrastrado por las fuertes corrientes en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja.Según el reporte preliminar de la Guardia Costera, una llamada recibida a las 10:00 a.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó sobre la situación. Operativo activo en Vega Baja para localizar al hombre arrastrado por las corrientes.
1 / 24 | En imágenes: intenso operativo de búsqueda de hombre arrastrado por las corrientes en Vega Baja. Un hombre fue arrastrado por las fuertes corrientes en la playa de Puerto Nuevo, en Vega Baja. - Xavier Araújo

Según el reporte preliminar de la Guardia Costera, una llamada recibida a las 10:00 a.m., a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertó inicialmente sobre el incidente.

El hombre, de 39 años, fue visto por última vez nadando hacia mar abierto junto a otras tres personas, cuando presuntamente una corriente de resaca los arrastró mar adentro.

Delgado indicó que “alegan que llegaron a pasar un día en la playa, comenzaron a nadar, trasparon el límite del área de bañistas para hacer ‘snoorkeling’ y ahí vinieron las olas”.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que una marejada de largo período estaría provocando corrientes marinas y resacas fuertes a través de toda la costa norte, por lo que se exhorta a los bañistas a ejercer precaución.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
