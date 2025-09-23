Opinión
Feriados
23 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Continúan pesquisa por disparos cerca de la casa donde grabaron cortometraje de Bad Bunny

No han logrado obtener una descripción del vehículo que habría usado el pistolero

23 de septiembre de 2025 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La casa construida en la parte posterior del área de arena del Coliseo de Puerto Rico, forma parte del segundo escenario de la residencia "No me quiero ir de aquí", de Bad Bunny.
Continúan pesquisa por disparos cerca de la casa donde grabaron cortometraje de Bad Bunny.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Las autoridades mantienen activa la investigación sobre los disparos que fueron reportados este domingo cerca de la casa donde Bad Bunny grabó un cortometraje, en Humacao.

RELACIONADAS

Así lo informó el teniente Daniel Allende, director de la División de Agresiones de la región de Humacao.

“Los disparos ocurren a unos 800 pies de la casa”, explicó Allende a El Nuevo Día.

La querella, presentada a eso de las 8:00 p.m., alegó que un vehículo transitaba por la PR-925 y, en ese momento, desde la casa escucharon que alguien gritó palabras soeces al octogenario que vive en el lugar.

La casa construida en la parte posterior del área de arena del Coliseo de Puerto Rico, forma parte del segundo escenario de la residencia "No me quiero ir de aquí", de Bad Bunny. La casa del Choliseo se ha convertido en la más fotografiada y grabada en vídeo por los pasados meses, no solo es punto neurálgico en medio del espectáculo donde Bad Bunny canta desde su balcón y en su techo, sino que también sirve como una zona privada, donde se reúnen los invitados especiales en cada una de las funciones. El dueño de “La Casita” donde fue filmado el cortometraje demandó a Bad Bunny por presunto enriquecimiento injusto y reclamó $6 millones. Román Carrasco Delgado, de 84 años, alega que su propiedad ha sido explotada comercialmente sin una justa compensación y sin un contrato válido.
"La Casita": lo que debes conocer de la famosa estructura usada en la residencia de Bad Bunny.

La denuncia agrega que, acto seguido, alguien realizó tres detonaciones. Posteriormente, agentes llegaron al lugar y ocuparon tres casquillos 9mm.

En el incidente no se reportaron personas heridas ni daños a estructuras.

“Eso fue lo que escucharon, pero nadie lo vio. Así que hay que ver si la misma persona que gritó fue la que disparó, y si fue desde el mismo vehículo”, apuntó el oficial.

¿Cómo se diseñó la casita de Bad Bunny en el Choli?

¿Cómo se diseñó la casita de Bad Bunny en el Choli?

"Fue una llamada a las 8:30 de la noche": esto nos contó la diseñadora y directora de arte, Mayna Magruder.

Según Allende, no han logrado obtener una descripción del vehículo debido a que en el área no hay cámaras de seguridad.

Mientras, el teniente aseguró que tanto la Policía estatal, como la Policía Municipal de Humacao mantienen rondas preventivas en torno a la casa.

El incidente ocurre luego de que trascendiera públicamente que un abogado, en representación del propietario de la vivienda, radicó una demanda contra Bad Bunny reclamando una compensación millonaria por el uso de la casa para el cortometraje.

Bad Bunny Humacao Policía de Puerto Rico Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
