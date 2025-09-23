Continúan pesquisa por disparos cerca de la casa donde grabaron cortometraje de Bad Bunny
No han logrado obtener una descripción del vehículo que habría usado el pistolero
23 de septiembre de 2025 - 2:52 PM
Las autoridades mantienen activa la investigación sobre los disparos que fueron reportados este domingo cerca de la casa donde Bad Bunny grabó un cortometraje, en Humacao.
Así lo informó el teniente Daniel Allende, director de la División de Agresiones de la región de Humacao.
“Los disparos ocurren a unos 800 pies de la casa”, explicó Allende a El Nuevo Día.
La querella, presentada a eso de las 8:00 p.m., alegó que un vehículo transitaba por la PR-925 y, en ese momento, desde la casa escucharon que alguien gritó palabras soeces al octogenario que vive en el lugar.
La denuncia agrega que, acto seguido, alguien realizó tres detonaciones. Posteriormente, agentes llegaron al lugar y ocuparon tres casquillos 9mm.
En el incidente no se reportaron personas heridas ni daños a estructuras.
“Eso fue lo que escucharon, pero nadie lo vio. Así que hay que ver si la misma persona que gritó fue la que disparó, y si fue desde el mismo vehículo”, apuntó el oficial.
Según Allende, no han logrado obtener una descripción del vehículo debido a que en el área no hay cámaras de seguridad.
Mientras, el teniente aseguró que tanto la Policía estatal, como la Policía Municipal de Humacao mantienen rondas preventivas en torno a la casa.
El incidente ocurre luego de que trascendiera públicamente que un abogado, en representación del propietario de la vivienda, radicó una demanda contra Bad Bunny reclamando una compensación millonaria por el uso de la casa para el cortometraje.
