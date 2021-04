Las autoridades desalojaron esta mañana el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, luego que un can de la Policía de Puerto Rico marcó como positivo a explosivos una maleta de una viajera que la dejó desatendida en las instalaciones.

De acuerdo con la portavoz de prensa de Aerostar, Damarisse Martínez, la mujer regresó al aeropuerto a buscar su maleta, pero para ese momento ya se había activado el protocolo contra explosivos.

“Una mujer dejó la maleta desatendida y la identificaron, pero en el transcurso de ella recuperar la maleta, los canes de la Policía lo marcaron como positivo y se activó el protocolo. La señora dice que ella no tiene nada de explosivos en la maleta, pero hay que seguir el protocolo”, explicó Martínez vía telefónica.

Por el momento, los vuelos no se cancelan, pero no puede haber ningún ciudadano dentro de los terminales B y C del aeropuerto. En dichos terminales, las labores de registro están detenidas hasta tanto se complete el protocolo.

Cualquier persona que deba registrarse para tomar su vuelo debe hacerlo vía Internet, en caso de que no tenga maleta que registrar. Los pasajeros que ya tengan su boleto y estén registrados para viajar, pueden acceder al aeropuerto por el terminal A, aclaró Martínez.