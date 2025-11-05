Descubren en Caguas el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo

El cuerpo de un hombre fue encontrado este miércoles en el interior de un vehículo ubicado en el barrio Tomás de Castro en Caguas, informó la Policía.

El informe preliminar de la Uniformada indicó que la víctima, que no ha sido identificada, falleció tras recibir heridas de proyectil de bala.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la carretera PR-789. Los agentes que respondieron encontraron al hombre. De momento, no se ofreció una marca y modelo del vehículo en el cual el cuerpo fue encontrado.