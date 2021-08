La Policía tiene bajo custodia a un hombre que, supuestamente, confesó haber asesinado a puñaladas la noche del pasado domingo a Natanael Vélez Crespo, de 54 años.

De acuerdo a la información que ofreció la Policía, la Fiscalía de San Juan radicaría cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas (uso de un arma blanca) este martes contra el hombre, por los hechos ocurridos en San Juan. De acuerdo al director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan (CIC), el capitán Luis Díaz Muñoz, Vélez Crespo fue asesinado de múltiples heridas con un objeto punzante. Añadió que el incidente violento comenzó dentro de un vehículo de motor que la víctima conducía, pero culminó fuera del automóvil.

“Él (Vélez Crespo) tuvo la oportunidad de huir de su agresor, pero el agresor fue más ágil y lo alcanzó”, acotó el oficial.

Díaz Muñoz narró que la víctima, que conocía a su presunto agresor, transportó al individuo identificado como Alfredo Ríos Parra, de 45 años, hasta las instalaciones de su lugar de trabajo.

“Ellos se conocían y ambos eran de Bayamón”, detalló el capitán vía telefónica, al tiempo que afirmó que como parte de la evidencia contra Ríos Parra las autoridades someterán prueba fílmica en la que se aprecia “claramente” cómo el sospechoso asesinó a Vélez Crespo.

De acuerdo con el oficial, el presunto asesino cooperó a medias durante la investigación de la Policía debido a que confesó haber cometido el crimen, pero no explicó por qué lo hizo.

Ríos Parra posee expediente criminal por delitos de robo, tentativa de asesinato y Ley de Armas, para los que no había cumplido condena, puesto que el caso estaba en proceso de verse en los tribunales. El caso por los que se le imputaron dichos delitos ocurrió el pasado mes de enero, confirmó el capitán.

Mientras, Vélez Crespo trabajaba en el Fondo del Seguro del Estado, según Díaz Muñoz.

La investigación del crimen, que contó con la colaboración de varios ciudadanos, estuvo a cargo del agente Javier Jiménez, el sargento José Santiago y el teniente José Bonilla.

Pide se investigue como posible crimen de odio

En tanto, el activista de la comunidad Lgbttqi, Pedro Julio Serrano, solicitó a las autoridades que la pesquisa de este crimen incluya la posibilidad de que haya sido un crimen de odio por la orientación sexual de la víctima y las circunstancias.

“Estamos pidiendo que no se descarten ninguno de los dos ángulos, porque no sabemos la naturaleza, en este momento, de la relación entre ellos. Nosotros lo que vemos es que cuando hay crímenes de odio la mayoría de ellos son asesinatos por puñaladas. Aquí estamos viendo el mismo patrón y fueron puñaladas por la espalda. Hay cosas que no nos concuerdan”, señaló el activista sobre la investigación policiaca.

“El protocolo de la Policía y del Departamento de Justicia para atender crímenes de odio dice que cuando hay un crimen violento contra una persona LGBTTIQ+ tiene que descartarse (primero) un crimen de odio y luego investigar cualquier otro ángulo. Esto se da porque en Puerto Rico hay una historia de crímenes contra nuestra comunidad donde la mayoría han sido motivados por odio a la orientación sexual o identidad de género de las víctimas”, abundó Serrano.