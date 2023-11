Dos policías municipales figuran como personas de interés en la investigación que lleva a cabo la Policía de Puerto Rico en torno al hallazgo del cuerpo de un perro, el lunes, en avanzado estado de descomposición, dentro de una patrulla de la Policía Municipal de Arecibo.

Según el sargento Randy Vargas, encargado de la división de Relaciones con la Comunidad y Ley 154 de la Policía estatal, ambos individuos optaron por acogerse a su derecho de no autoincriminarse tras ser citados para ofrecer su versión del descubrimiento.

Al momento, la Policía se apresta a tomar declaraciones juradas de otros agentes de Arecibo previo a consultar el caso nuevamente con la fiscalía para una posible radicación de cargos.

“Se están tomando declaraciones juradas del personal que estuvo envuelto en la supervisión de los policías municipales. Hay dos capitanes que están prestando declaración jurada”, apuntó Vargas a El Nuevo Día.

De acuerdo con el investigador, ambas figuras de interés en este caso laboran como agentes encargados de la división de Control de Animales de la Policía Municipal.

“Aparentemente el perrito fue recogido durante el día del viernes; quizás en un olvido involuntario se quedó ahí. El perrito aparentemente trató de salir, pero no tenía por dónde”, afirmó Vargas.

A preguntas de este medio, el sargento no pudo precisar exactamente de dónde se recogió al animal previo a su fallecimiento, añadiendo que esa información no pudo ser provista luego de que ambos agentes determinaran no testificar.

Si la fiscalía determina que hay suficiente evidencia para una radicación de cargos, Vargas dijo que se podrían exponer hasta a pena de cárcel por violaciones que comprenden negligencia agravada bajo la Ley 154 de Protección de Bienestar de Animales.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal en Arecibo, Victor Concepción, informó que ambos agentes involucrados en este caso fueron suspendidos sumariamente de sus posiciones mientras se lleva a cabo una investigación.

“Se iniciaron dos investigaciones, una administrativa y otra de carácter criminal por la Policía Estatal. Estaré atento al resultado de ambas investigaciones y de ser necesario se tomarán otras medidas”, informó Concepción en declaraciones escritas.

Los hechos se remontan a la tarde del lunes, cuando agentes de la Policía estatal revelaron que se investigaba el hallazgo del cuerpo del animal, que fue descubierto en el cuartel de la Policía Municipal de Arecibo, ubicado en la barriada Coll y Toste.