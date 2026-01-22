Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos víctimas fueron identificadas: reportan tres asesinatos en cuatro horas

La Policía informó que los crímenes ocurrieron en Juncos, Río Grande y Ponce

22 de enero de 2026 - 7:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Duramte el 2015 han ocurrido 191 asesinatos. (GFR Media)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 23 asesinatos este año, 14 menos que los 37 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga los asesinatos de tres hombres que fueron reportados por separado entre las 10:02 de la noche de ayer, miércoles y las 2:12 de la madrugada de hoy, jueves, en Juncos, Río Grande y Ponce.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en la carretera PR-928, Ramal 183, sector Lirios Dorados, en Juncos, a eso de las 10:02 p.m.

Según la información preliminar, al llegar los agentes a la escena, en la marquesina de una residencia, encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como José E. Martínez Martínez de 41 años.

El agente Quiñones, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, y la fiscal Maribel Mojica se hicieron cargo de la pesquisa.

Posteriormente, en un caso reportado por separado, la Policía fue avisada sobre disparos en la carretera PR-959, a la altura de las parcelas Monte Bello, del barrio Malpica, en Río Grande, a eso de las 11:26 de la noche de ayer.

“Al llegar los agentes al lugar, encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual yacía dentro de un vehículo marca RAM, modelo 1500, color gris obscuro, del año 2022”, apuntó el informe policiaco.

El occiso fue identificado como Abdiel Martínez Ortiz, de 46 años.

El agente Raúl Velázquez Paz, adscrito a la División de Homicidios de Fajardo, y la fiscal Karem Calo se hicieron cargo de la investigación.

Luego, a eso de las 2:12 de la madrugada de hoy, jueves, la Policía fue alertada sobre detonaciones en el camino El Cedro Final, del barrio La Yuca, en la carretera PR-139 de Ponce.

Cuando llegaron a la escena, los agentes “localizaron en el interior de una residencia, el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”. La víctima no fue identificada de inmediato.

Personal adscrito a la División de Homicidios de Ponce y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 23 asesinatos este año, 14 menos que los 37 registrados a la misma fecha en el 2025.

AsesinatosPonceJuncosRío GrandePolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
