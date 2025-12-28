Opinión
En condición crítica septuagenario tras ataque con cuchillo en Caguas

La agresión habría ocurrido detrás de un restaurante

28 de diciembre de 2025 - 12:05 PM

Para esta fecha en el 2013 se habían registrado 744 asesinatos. (GFR Media)
El CIC investiga.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 70 años fue herido con un cuchillo en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Caguas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:17 p.m., en la parte posterior de un restaurante de comida rápida en la avenida José Gautier Benítez.

Según la información preliminar, mientras el septuagenario “se encontraba en el lugar, alguien utilizando un arma blanca, le causó varias heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser transportado en ambulancia a un hospital del área de San Juan en condición crítica”.

La agente Karelys Machín, adscrita al Distrito de Caguas, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

