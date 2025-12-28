En condición crítica septuagenario tras ataque con cuchillo en Caguas
La agresión habría ocurrido detrás de un restaurante
28 de diciembre de 2025 - 12:05 PM
Un hombre de 70 años fue herido con un cuchillo en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Caguas.
Los hechos fueron reportados a eso de las 11:17 p.m., en la parte posterior de un restaurante de comida rápida en la avenida José Gautier Benítez.
Según la información preliminar, mientras el septuagenario “se encontraba en el lugar, alguien utilizando un arma blanca, le causó varias heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser transportado en ambulancia a un hospital del área de San Juan en condición crítica”.
La agente Karelys Machín, adscrita al Distrito de Caguas, investigó de manera preliminar, refiriendo el caso al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).
