En condición crítica septuagenario tras ataque con cuchillo en Caguas

Un hombre de 70 años fue herido con un cuchillo en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este sábado en Caguas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:17 p.m., en la parte posterior de un restaurante de comida rápida en la avenida José Gautier Benítez.

Según la información preliminar, mientras el septuagenario “se encontraba en el lugar, alguien utilizando un arma blanca, le causó varias heridas en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvo que ser transportado en ambulancia a un hospital del área de San Juan en condición crítica”.