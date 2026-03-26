En Cupey: choque entre vehículos deja a dos personas heridas de gravedad

( Suministrada por la Policía )

Un choque entre dos vehículos dejó este jueves a dos personas en condición de cuidado en hechos ocurridos en la intersección de la PR-177 con la avenida Paraná, en Cupey, San Juan.

De acuedo con el informe de la Policía, el conductor de una guagua Jeep Compass, color blanco, del año 2018, transitaba por la mencionada vía, en compañía de su esposa, cuando impactó un BMW M-3 blanco, del año 2024.

Tras la colisión, el conductor y su acompañante -que se encontraban en la Jeep- resultaron con heridas de gravedad.

La Uniformada indicó que ambos fueron transportados al hospital Centro Médico en Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, como la avenida Winston Churchill.