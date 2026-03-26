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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Cupey: choque entre vehículos deja a dos personas heridas de gravedad

La Policía recomendó a los conductores utilizar rutas alternas, como la avenida Winston Churchill

26 de marzo de 2026 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, lideran la investigación. (Suministrada por la Policía)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un choque entre dos vehículos dejó este jueves a dos personas en condición de cuidado en hechos ocurridos en la intersección de la PR-177 con la avenida Paraná, en Cupey, San Juan.

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De acuedo con el informe de la Policía, el conductor de una guagua Jeep Compass, color blanco, del año 2018, transitaba por la mencionada vía, en compañía de su esposa, cuando impactó un BMW M-3 blanco, del año 2024.

Tras la colisión, el conductor y su acompañante -que se encontraban en la Jeep- resultaron con heridas de gravedad.

La Uniformada indicó que ambos fueron transportados al hospital Centro Médico en Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas, como la avenida Winston Churchill.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, lideran la investigación.

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Breaking NewsCupeyPolicía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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