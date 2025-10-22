Opinión
22 de octubre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran 106 casquillos de bala en escena de cuerpo calcinado en Salinas

Eran de distintos calibres, mientras que también encontraron 10 proyectiles y dos balas

22 de octubre de 2025 - 8:01 PM

Updated At

Actualizado el 22 de octubre de 2025 - 7:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía dijo que a las 4:58 p.m. del domingo, personal del Cuerpo de Bomberos acudió a extinguir un automóvil en llamas y al culminar esas labores observaron entre los restos del vehículo un cuerpo totalmente calcinado. (Archivo)
Un cadáver en llamas fue encontrado en la tarde de este martes en una carretera de Salinas
Por

Sobre un centenar de casquillos de balas fueron encontrados por investigadores en la escena donde hallaron el cuerpo calcinado de una persona en la tarde de este martes, en Salinas.

RELACIONADAS

De acuerdo con la investigación preliminar de Policía, los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertando sobre detonaciones, a eso de las 7:30 de la noche, a orillas de la carretera PR-706, en el sector Juliá.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo en llamas de una persona, por lo que fue atendido por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Guayama.

La Uniformada indicó, posteriormente, que los investigadores pudieron observar que el cuerpo también presentaba heridas de bala.

Los oficiales documentaron en el área de la escena el hallazgo de 56 casquillos de bala calibre 7.62 X 39MM de rifle AK-47, 30 casquillos calibre .40 y 20 casquillos calibre 9mm.

Además, hallaron 10 proyectiles y dos balas calibre .40, además de varios fragmentos de blindaje.

La víctima no fue identificada de inmediato. El caso es investigado por la División de Homicidios y la Fiscalía de la región de Guayama.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSalinasCICSistema de Emergencia 9-1-1División de Homicidios
