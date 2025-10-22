Encuentran 106 casquillos de bala en escena de cuerpo calcinado en Salinas

Sobre un centenar de casquillos de balas fueron encontrados por investigadores en la escena donde hallaron el cuerpo calcinado de una persona en la tarde de este martes, en Salinas.

De acuerdo con la investigación preliminar de Policía, los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertando sobre detonaciones, a eso de las 7:30 de la noche, a orillas de la carretera PR-706, en el sector Juliá.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo en llamas de una persona, por lo que fue atendido por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Guayama.

La Uniformada indicó, posteriormente, que los investigadores pudieron observar que el cuerpo también presentaba heridas de bala.

Los oficiales documentaron en el área de la escena el hallazgo de 56 casquillos de bala calibre 7.62 X 39MM de rifle AK-47, 30 casquillos calibre .40 y 20 casquillos calibre 9mm.

Además, hallaron 10 proyectiles y dos balas calibre .40, además de varios fragmentos de blindaje.