Encuentran cuerpo en estado descomposición en Bayamón

La Policía informó este domingo el hallazgo del cuerpo de un hombre de 74 años, en estado de descomposición, en el residencial Las Gardenias, en Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 4:47 p.m. del sábado, en el edificio 4 del referido complejo de vivienda pública.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida, en estado de descomposición, de un hombre identificado como Edgardo Lebrón García.