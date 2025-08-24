Opinión
24 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo en estado descomposición en Bayamón

La Policía indicó que corresponde a un hombre de 74 años

24 de agosto de 2025 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía fue alertada a eso de las 4:47 de la tarde del sábado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó este domingo el hallazgo del cuerpo de un hombre de 74 años, en estado de descomposición, en el residencial Las Gardenias, en Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos fueron reportados a eso de las 4:47 p.m. del sábado, en el edificio 4 del referido complejo de vivienda pública.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta.

Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo sin vida, en estado de descomposición, de un hombre identificado como Edgardo Lebrón García.

El agente Jesús Gutiérrez, del precinto policiaco de Bayamón Oeste, investigó preliminarmente y refirió el caso a la agente Ashley Trinidad González, adscrita a la División de Homicidios de Bayamón, junto con la fiscal Rosaura González Vélez, quien expidió la boleta del levantamiento del cadáver para ser trasladado al Instituto de Ciencias Forenses.

Policía de Puerto RicoBayamón
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
