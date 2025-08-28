Opinión
28 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de un hombre en una barriada de Bayamón

Las autoridades indicaron que el occiso, quien no ha sido identificado, no muestra señales de violencia

28 de agosto de 2025 - 9:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía investiga las circunstancias en las que murió un hombre cuyo cuerpo sin vida fue encontrado, en la tarde de este miércoles, tirado en el pavimiento en una calle de la barriada Vista Alegre, en Bayamón. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El Negociado de la Policía investiga las circunstancias en las que murió un hombre cuyo cuerpofue encontrado, en la tarde de este miércoles, tirado en el pavimiento en una calle de la barriada Vista Alegre en Bayamón.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:48 p.m. alertó a las autoridades sobre el cadáver, encontrado en la calle A de la mencionada barriada.

Al llegar, los agentes hallaron el cuerpo de un hombre que todavía no ha sido identificado, pero quien fue descrito como de aproximadamente 40 a 50 años, de tez blanca, cabello rapado, camisa color negro, pantalón corto estilo mahón y tatuajes en ambos brazos.

Al momento se desconoce la causa de su muerte, aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno, investigan la escena.

Breaking News Bayamón Cadáveres Sistema de Emergencia 9-1-1 Policía de Puerto Rico División de Homicidios CIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Noticias
