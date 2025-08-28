Encuentran el cuerpo de un hombre en una barriada de Bayamón
Las autoridades indicaron que el occiso, quien no ha sido identificado, no muestra señales de violencia
28 de agosto de 2025 - 9:20 PM
28 de agosto de 2025 - 9:20 PM
El Negociado de la Policía investiga las circunstancias en las que murió un hombre cuyo cuerpofue encontrado, en la tarde de este miércoles, tirado en el pavimiento en una calle de la barriada Vista Alegre en Bayamón.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:48 p.m. alertó a las autoridades sobre el cadáver, encontrado en la calle A de la mencionada barriada.
Al llegar, los agentes hallaron el cuerpo de un hombre que todavía no ha sido identificado, pero quien fue descrito como de aproximadamente 40 a 50 años, de tez blanca, cabello rapado, camisa color negro, pantalón corto estilo mahón y tatuajes en ambos brazos.
Al momento se desconoce la causa de su muerte, aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con el fiscal de turno, investigan la escena.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: