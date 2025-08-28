Encuentran el cuerpo de un hombre en una barriada de Bayamón

El Negociado de la Policía investiga las circunstancias en las que murió un hombre cuyo cuerpofue encontrado, en la tarde de este miércoles, tirado en el pavimiento en una calle de la barriada Vista Alegre en Bayamón.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 5:48 p.m. alertó a las autoridades sobre el cadáver, encontrado en la calle A de la mencionada barriada.

Al llegar, los agentes hallaron el cuerpo de un hombre que todavía no ha sido identificado, pero quien fue descrito como de aproximadamente 40 a 50 años, de tez blanca, cabello rapado, camisa color negro, pantalón corto estilo mahón y tatuajes en ambos brazos.

Al momento se desconoce la causa de su muerte, aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia.