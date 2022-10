Agentes de la Policía encontraron esta mañana el cuerpo sin vida del presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, dentro de un carro en el que también estaba el cadáver de una mujer.

La escena se ubica en la calle 2 de la urbanización Villa Nevares, cerca de la antigua cárcel Oso Blanco en San Juan.

De acuerdo con información preliminar provista por la Oficina de Prensa del Cuartel General de la Policía, los cuerpos de un hombre y una mujer se hallaron dentro de una Honda Passport, de color blanco. El incidente se reportó mediante radio a las 8:30 a.m. de este sábado. Inicialmente, se indicó que se trataba de una guagua Ford, pero tras revisar la escena, los agentes corroboraron que se trataba de la Honda y que la guagua Ford era un vehículo estacionado al lado.

La teniente Wanda Torres, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó a El Nuevo Día que el hombre es Diego Figueroa Torres, de 69 años, y que los hechos, que se investigan como un asesinato-suicidio, habrían ocurrido pasadas las 6:00 a.m. de este sábado.

El presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa. (Archivo)

La mujer hallada sin vida en el vehículo, indicó la oficial, está identificada, pero su nombre se reservará hasta que sus familiares sean notificados. Al tiempo, descartó que la fémina sea la esposa del conocido líder gremial.

Describió que es una mujer adulta “como de la edad de él (Figueroa Torres)”.

“Llegó Forenses y van a empezar a revisar la escena. Se observan dos cuerpos en la guagua Passport. Están en la parte de al frente y los dos tenían cinturón de seguridad puesto”, describió Torres.

Sostuvo que las circunstancias que dieron paso a estos hechos se desconocen, por ahora.

“Están abriendo la guagua para revisar y ocuparon una pistola”, acotó.

Escena donde las autoridades hallaron los cuerpos del presidente de FUPO, Diego Figueroa y el de una mujer. (David Villafañe Ramos)

Corroboró la información provista inicialmente de que ambos cuerpos presentan una herida de proyectil de bala.

Estos hechos ocurrieron horas después de que la esposa de Figueroa Torres radicó, a las 2:44 a.m. de este sábado, una querella en la Comandancia de Caguas para reportarlo como desaparecido, luego de salir a las 10:00 a.m. de ayer, viernes, de su casa para una cita médica y no regresó.

Figueroa Torres llevaba más de una década al frente del FUPO y era conocido dentro de la fuerza como uno de los defensores de los derechos fundamentales de los efectivos de la Policía y que abogaba por el aumento salarial de los oficiales, así como la protección de las pensiones.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.