NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enmascarados le bloquearon el paso a una conductora para robarle el carro en Fajardo

La perjudicada relató a las autoridades que conducía por la carretera 984 cuando ocurrió el “carjacking”

29 de noviembre de 2025 - 10:39 AM

Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un carjacking a las 8:37 a.m. de este sábado, en la carretera 984, intersección con la 9988, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según informó la perjudicada, mientras transitaba por la mencionada vía de rodaje, un vehículo color blanco, con tres personas en su interior, le bloqueó el paso.

Acto seguido, varios individuos enmascarados se le acercaron armados y, bajo amenaza e intimidación, la despojaron de su vehículo Nissan Kicks, color vino, año 2019, con la tablilla JJJ-126.

La perjudicada resultó ilesa y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo se hicieron cargo de la pesquisa.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICFajardoCarjacking
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
