Enmascarados le bloquearon el paso a una conductora para robarle el carro en Fajardo

Una mujer fue víctima de un carjacking a las 8:37 a.m. de este sábado, en la carretera 984, intersección con la 9988, en Fajardo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según informó la perjudicada, mientras transitaba por la mencionada vía de rodaje, un vehículo color blanco, con tres personas en su interior, le bloqueó el paso.

Acto seguido, varios individuos enmascarados se le acercaron armados y, bajo amenaza e intimidación, la despojaron de su vehículo Nissan Kicks, color vino, año 2019, con la tablilla JJJ-126.

La perjudicada resultó ilesa y los individuos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.