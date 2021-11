Las autoridades entrevistarán este lunes a la pareja de la mujer cuyo cuerpo fue encontrado el domingo amordazado en una residencia en Vieques, confirmó la Policía.

Aunque la Uniformada aún aguarda por la identificación oficial del Instituto de Ciencias Forenses, un hermano de la víctima indicó que es Yarelis González Lanzó, de 35 años.

“Me he bebido las lágrimas como no se imaginan. Mi hermana, la que me complacía en todos mis antojos de comida... Estas Navidades más tristes aún… Vuela alto Yarelis. Ahora te encuentras con nuestro otro hermano y nuestra madre y mi otro hermanito Alex… Dile que los amo y los extrañooooo”, escribió en una publicación en su cuenta de Facebook.

La teniente Glenda Román, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, informó a El Nuevo Día que la pareja de la víctima, cuya identidad no ofreció, se encuentra en la residencia de unos familiares y será entrevistado al igual que vecinos y otras personas.

Agregó que los familiares de González Lanzó no sabían de ella desde el lunes, 22 de noviembre, pero no habían radicado una querella como persona desaparecida. Tampoco tienen reportes previos de violencia de género sobre la pareja.

“El cuerpo fue encontrado por un amigo de la pareja, ahí le informa a la familia y la familia se comunica con la Policía”, explicó Román.

El cuerpo de la mujer amordazado, atado con sogas en el área de los pies y envuelto en una sábana fue encontrado ayer, domingo, en el patio de la residencia localizada en el barrio Puerto Real. Estaba en estado avanzado de descomposición.