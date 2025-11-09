Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece menor de edad en accidente vehicular en Peñuelas

En otro caso, un hombre murió en un choque de tres autos en Loíza

9 de noviembre de 2025 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Tránsito de la Policía en la zona investiga si la causa del choque fue el exceso de velocidad y reveló que el área del accidente es extensa y con poca iluminación. (jose.candelaria@gfrmedia.com)
El choque ocurrió en la carretera PR-132, frente a Alturas de Peñuelas 2.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un menor de edad falleció en un accidente vehicular que es investigado por la Policía desde la noche de este sábado en Peñuelas.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:30 p.m., en el kilómetro 9 de la carretera PR-132, frente a Alturas de Peñuelas 2.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto en el que falleció un menor.

Por otro lado, un accidente fatal fue registrado a esa misma hora en la carretera PR-187, frente a la escuela Mederania en Loíza.

Los oficiales se movilizaron tras una llamada al 9-1-1 avisando sobre un choque que involucra a tres vehículos de motor, en el que un hombre perdió la vida.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 9 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: