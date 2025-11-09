Fallece menor de edad en accidente vehicular en Peñuelas

Un menor de edad falleció en un accidente vehicular que es investigado por la Policía desde la noche de este sábado en Peñuelas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:30 p.m., en el kilómetro 9 de la carretera PR-132, frente a Alturas de Peñuelas 2.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto en el que falleció un menor.

Por otro lado, un accidente fatal fue registrado a esa misma hora en la carretera PR-187, frente a la escuela Mederania en Loíza.