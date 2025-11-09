Fallece menor de edad en accidente vehicular en Peñuelas
En otro caso, un hombre murió en un choque de tres autos en Loíza
9 de noviembre de 2025 - 6:38 AM
Un menor de edad falleció en un accidente vehicular que es investigado por la Policía desde la noche de este sábado en Peñuelas.
Los hechos fueron reportados a eso de las 8:30 p.m., en el kilómetro 9 de la carretera PR-132, frente a Alturas de Peñuelas 2.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un accidente de auto en el que falleció un menor.
Por otro lado, un accidente fatal fue registrado a esa misma hora en la carretera PR-187, frente a la escuela Mederania en Loíza.
Los oficiales se movilizaron tras una llamada al 9-1-1 avisando sobre un choque que involucra a tres vehículos de motor, en el que un hombre perdió la vida.
