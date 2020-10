Agentes federales arrestaron esta madrugada al empresario Jorge Javier Marrero Gerena en relación a la investigación de denuncias de acoso sexual reportada hace hace varios meses.

La ejecución de la orden de arresto estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).

Oficiales de ICE-HSI habían allanado la residencia de Marrero Gerena en la urbanización Vistamar en Carolina el 15 de mayo pasado, cuando ocuparon el teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos del empresario.

Aquella intervención surgió menos de un mes después de que la atención pública sobre las denuncias contra Marrero Gerena en las redes sociales surgiera a partir del fin de semana del 26 de abril.

La cantidad de señalamientos provocó que las autoridades federales y estatales iniciaran investigaciones de inmediato.

La gobernadora Wanda Vázquez ordenó a los departamentos de Justicia y Seguridad Pública que comenzaran pesquisas.

Algunas de las denuncias publicadas en las redes sociales aludían a peticiones para que accedieran a ser fotografiadas, entre otros ofrecimientos.

“El me escribió también y yo tengo 14 años!! al final le piche todos los mensajes que me enviaba pq sabia que algo no estaba bien... él seguía insistiendo y borró muchos de sus mensajes. Me preguntó que si vivía con mis papás osea???...”, indicaba parte de uno de los mensajes publicados en las redes sociales por una de las jóvenes que alega fue víctima del acoso.

En el mensaje, la joven establece que le dijo al hombre que era menor de edad y que este, supuestamente, le ofrecía una escapada con “yate, fotos, party, bebidas, playa, música, sexy fun”.

Otra denunciante indicó que fue a una fiesta de uno de los hombres señalados cuando tenía entre 16 y 17 años, donde “había tanto alcohol gratis para menores de edad, obligao su intención era caerle bien a más nenitas de esas edad, que asco”.