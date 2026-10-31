Golpean a un joven de 25 años en la cabeza con un arma de fuego en Ceiba
El perjudicado fue referido a un hospital del área metropolitana
31 de octubre de 2026 - 12:09 PM
31 de octubre de 2026 - 12:09 PM
Un hombre de 25 años fue agredido con un arma de fuego en la parte posterior de la cabeza durante la madrugada de este sábado en el residencial La Ceiba, en Ceiba.
Según la información preliminar de la Policía, el joven fue atacado por varias personas y, durante el incidente, uno de los agresores lo golpeó con el arma.
El perjudicado recibió atención médica en un hospital del área de Fajardo y posteriormente fue referido a una institución hospitalaria del área metropolitana.
Su condición de salud no fue precisada.
Agentes del Distrito de Ceiba investigaron preliminarmente los hechos y refirieron el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, que continuará con la pesquisa.
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