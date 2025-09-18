Opinión
18 de septiembre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Habrían robado bultos y loncheras en Plaza Caparra: Policía pide ayuda para dar con las sospechosas

El valor de la propiedad hurtada fue estimado en aproximadamente $2,430

18 de septiembre de 2025 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Solicitan la ayuda ciudadana para poder identificar y entrevistar a estas mujeres. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a dos mujeres que supuestamente se robaron una variedad bultos y loncheras de la marca Totto.

Según la Uniformada, la apropiación ilegal ocurrió el 2 de julio del año en curso en la farmacia Caridad que ubica en Plaza Caparra, en Guaynabo.

El informe policiaco alega que las mujeres se marcharon del lugar lugar sin pagar la propiedad estimada en aproximadamente $2,430.

Ambas mujeres fueron descritas por las autoridades como de tez trigueña, con una edad aproximada de 35 a 40 años.

La Policía agregó que la primera de ellas tiene un peso aproximado de 160 libras y una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5′2″), mientras que la segunda tiene un peso aproximado de 200 libras y una estatura de cinco pies con seis pulgadas (5′6″).

Si usted posee información que conduzca al paradero de estas personas, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020. También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
