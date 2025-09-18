Habrían robado bultos y loncheras en Plaza Caparra: Policía pide ayuda para dar con las sospechosas

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a dos mujeres que supuestamente se robaron una variedad bultos y loncheras de la marca Totto.

Según la Uniformada, la apropiación ilegal ocurrió el 2 de julio del año en curso en la farmacia Caridad que ubica en Plaza Caparra, en Guaynabo.

El informe policiaco alega que las mujeres se marcharon del lugar lugar sin pagar la propiedad estimada en aproximadamente $2,430.

Ambas mujeres fueron descritas por las autoridades como de tez trigueña, con una edad aproximada de 35 a 40 años.

La Policía agregó que la primera de ellas tiene un peso aproximado de 160 libras y una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5′2″), mientras que la segunda tiene un peso aproximado de 200 libras y una estatura de cinco pies con seis pulgadas (5′6″).