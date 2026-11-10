Hallan al menos 27 bolsas con perros muertos frente a urbanización en Ponce

Al menos 27 bolsas plásticas con perros muertos en su interior fueron encontradas en la tarde del martes en la carretera PR-132 frente a la entrada de la urbanización La Providencia en Ponce.

Según la oficial de prensa de la Comandancia de la Policía en Ponce, Awilda López, el hallazgo fue hecho por una vecina de la urbanización.

De acuerdo al coordinador de Bienestar Animal de la Uniformada, Joel Vidot, la investigación se debe centrar en investigar la posibilidad de que los animales fueron envenenados o matados intencionalmente por alguien.

“Nadie tiene 27 perros que mueran simultáneamente. Hay que investigar en esa línea, tenemos que buscar cámaras de seguridad, quién arrojó esas bolsas, entrevistar personas, el tracto ordinario de una investigación criminal”, afirmó Vidot quien aclaró además que el oficial investigador del caso es el agente Michael Díaz.

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Además de esto, las autoridades deberán tomar pruebas de tejido para poder llevar a cabo una necropsia que determine correctamente la causa de muerte de los animales.

“El envenenamiento es un delito grave con pena de hasta ocho años de cárcel... Es un delito difícil de probar porque tenemos que no solo probar que tenían conocimiento sino también quién puso ese veneno. Es un reto grande para la Policía”, informó Vidot.

Los animales serán dispuestos correctamente por personal del albergue de animales de ese municipio y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia.