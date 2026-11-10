Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
10 de noviembre de 2026
87°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan al menos 27 bolsas con perros muertos frente a urbanización en Ponce

Los animales serán dispuestos por el albergue de animales del municipio y la Oficina de Manejo de Emergencias

10 de noviembre de 2026 - 2:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Al menos 27 bolsas plásticas con perros muertos en su interior fueron encontradas en la tarde del martes en la carretera PR-132 frente a la entrada de la urbanización La Providencia en Ponce.

RELACIONADAS

Según la oficial de prensa de la Comandancia de la Policía en Ponce, Awilda López, el hallazgo fue hecho por una vecina de la urbanización.

De acuerdo al coordinador de Bienestar Animal de la Uniformada, Joel Vidot, la investigación se debe centrar en investigar la posibilidad de que los animales fueron envenenados o matados intencionalmente por alguien.

“Nadie tiene 27 perros que mueran simultáneamente. Hay que investigar en esa línea, tenemos que buscar cámaras de seguridad, quién arrojó esas bolsas, entrevistar personas, el tracto ordinario de una investigación criminal”, afirmó Vidot quien aclaró además que el oficial investigador del caso es el agente Michael Díaz.

Además de esto, las autoridades deberán tomar pruebas de tejido para poder llevar a cabo una necropsia que determine correctamente la causa de muerte de los animales.

“El envenenamiento es un delito grave con pena de hasta ocho años de cárcel... Es un delito difícil de probar porque tenemos que no solo probar que tenían conocimiento sino también quién puso ese veneno. Es un reto grande para la Policía”, informó Vidot.

Los animales serán dispuestos correctamente por personal del albergue de animales de ese municipio y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia.

Pendientes a www.elnuevodia.com para ampliación.

Tags
Breaking NewsPerrosPoncePolicía de Puerto RicoMaltrato animal
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: