Hallan bolsas de plástico con perros muertos frente a urbanización en Ponce

Unas bolsas plásticas que contenían en su interior perros y gatos muertos en estado de descomposición fueron encontradas este martes en el kilómetro 24.6, de la carretera PR-132, frente a la entrada de la urbanización La Providencia en Ponce, confirmaron las autoridades.

El hallazgo ocurrió cuando una vecina del lugar encontró varias bolsas y, al disponerse a depositarlas en un contenedor de basura, descubrió que en su interior había animales sin vida. Aunque la Policía informó inicialmente que se trataba de perros, el Municipio de Ponce confirmó que también había gatos entre los animales encontrados.

Por el momento, no está claro cuántas bolsas fueron encontradas en el lugar, debido a una discrepancia entre las cifras ofrecidas por la Policía y por el Municipio de Ponce. Mientras la Uniformada informó que había al menos 27 bolsas, el ayuntamiento indicó que se encontraron 12.

Tras recibirse la información, el coordinador de la Ley 154-2008 para el Bienestar y la Protección de los Animales en Puerto Rico, personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Ponce y del Albergue de Animales Ruth Barnes, se movilizaron al lugar para atender la situación.

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De acuerdo con el personal que intervino en la escena, la mayoría de los animales se encontraba en estado de descomposición. Tras activarse el protocolo correspondiente, los cuerpos de los animales serán sepultados en una fosa común, confirmó el ayuntamiento.

El caso es investigado por el agente Michael Díaz, de la División de Bienestar y Protección de Animales.

Precisamente, el coordinador de Bienestar Animal de la Uniformada, Joel Vidot, precisó que la investigación se centrará en la posibilidad de que los animales fueron envenenados o matados intencionalmente por alguien.

“Nadie tiene 27 perros que mueran simultáneamente. Hay que investigar en esa línea, tenemos que buscar cámaras de seguridad, quién arrojó esas bolsas, entrevistar personas, el tracto ordinario de una investigación criminal”, afirmó Vidot, quien aclaró que el oficial investigador del caso es el agente Díaz.

Añadió que las autoridades deberán tomar pruebas de tejido para realizar una necropsia que determine la causa de muerte.

“El envenenamiento es un delito grave con pena de hasta ocho años de prisión... Es un delito difícil de probar porque tenemos que no solo probar que tenían conocimiento sino también quién puso ese veneno. Es un reto grande para la Policía”, informó Vidot en declaraciones a este medio.

“Esto es inaceptable”

Por su parte, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, indicó en un comunicado de prensa que “esto es inaceptable y me indigna profundamente”.

“No hay justificación posible para abandonar de esta manera los cuerpos de estos animales. Es una escena indignante y dolorosa. Queremos saber qué ocurrió, cómo murieron y quién o quiénes son responsables de haberlos dejado allí”, expresó Sifre Rodríguez.

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La alcaldesa planteó que “me resulta imposible permanecer indiferente ante una escena como esta. Estos animales merecían dignidad. Ahora corresponde esclarecer cómo murieron y las circunstancias que llevaron a que terminaran abandonados de esta manera”.

Asimismo, Sifre Rodríguez destacó que la situación de los animales realengos constituye uno de los asuntos prioritarios para ella y su administración.

“El tema de los animales realengos es una de mis prioridades. Conozco la magnitud del problema y sé que no se resuelve únicamente recogiendo animales de nuestras calles. Requiere educación, esterilización, adopción responsable, fiscalización y, sobre todo, conciencia ciudadana. Tenemos que trabajar desde la raíz para reducir el abandono y proteger su bienestar”, enfatizó.

La alcaldesa reclamó que se haga una investigación rigurosa que permita determinar las circunstancias de este hallazgo y establecer responsabilidades, si corresponde.

Hace llamado a denunciar

“No voy a minimizar lo ocurrido. Esperamos que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias y, si se determina que hubo maltrato, crueldad o la comisión de algún delito, que quien resulte responsable responda conforme a la ley”, mencionó.

La ejecutiva municipal exhortó a cualquier persona que haya observado movimientos inusuales en el área, vehículos o personas depositando bolsas, o que posea información que pueda contribuir a esclarecer los hechos, a colaborar con la Policía y hacer referencia al número de querella 2026-3-858-09370.