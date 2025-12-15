Hallan cadáver baleado de un hombre dentro de un vehículo en Arecibo
El carro se encontraba cerca de un correo en el barrio Bajadero
15 de diciembre de 2025 - 7:25 PM
El cuerpo de un hombre herido de bala fue encontrado durante la tarde del lunes dentro de un vehículo cerca del correo en la PR-657, en el sector Arenalejo del barrio Bajadero, en Arecibo.
De acuerdo a un informe de la Policía, el occiso estaba dentro de un Chevrolet Malibu gris y, por el momento, no ha sido identificado.
El caso es investigado por el agente Alexis Camacho, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, junto a un fiscal de turno.
Preliminarmente, el caso fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y atendido por agentes del Precinto 207 de Sabana Hoyos del mencionado pueblo.
