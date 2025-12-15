Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cadáver baleado de un hombre dentro de un vehículo en Arecibo

El carro se encontraba cerca de un correo en el barrio Bajadero

15 de diciembre de 2025 - 7:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el agente Alexis Camacho de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo junto a un fiscal de turno. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre herido de bala fue encontrado durante la tarde del lunes dentro de un vehículo cerca del correo en la PR-657, en el sector Arenalejo del barrio Bajadero, en Arecibo.

De acuerdo a un informe de la Policía, el occiso estaba dentro de un Chevrolet Malibu gris y, por el momento, no ha sido identificado.

El caso es investigado por el agente Alexis Camacho, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, junto a un fiscal de turno.

Preliminarmente, el caso fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 y atendido por agentes del Precinto 207 de Sabana Hoyos del mencionado pueblo.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
