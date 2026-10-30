Hallan causa para arresto contra hombre que pidió $10,000 por rescate en un falso secuestro
El imputado salió libre tras pagar una fianza de $14,000
30 de octubre de 2026 - 8:16 AM
30 de octubre de 2026 - 8:16 AM
El Tribunal de Ponce encontró causa para el arresto de un hombre por estafa mediante un falso secuestro, informó la Policía.
El imputado fue identificado como Ángel L. Pérez Acevedo, de 37 años y residente de San Juan.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, de acuerdo a la investigación, el sospechoso le realizó una llamada telefónica al perjudicado el pasado 28 de octubre, “indicándole que tenían a su hija secuestrada y que, a cambio de su rescate, le tenía que entregar la cantidad de $10,000”.
El caso fue investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y fue consultado con la fiscal Alexandra Cardín, quien instruyó la radicación de cargos por fraude y apropiación ilegal agravada.
Tras evaluar la prueba, el juez Laudelino F. Mulero, del Tribunal de Ponce, determinó causa, fijando una fianza global de $14,000.
Después de prestarla, mediante fiador privado, salió bajo libertad condicionada hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 10 de noviembre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: