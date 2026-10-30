Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
30 de octubre de 2026
85°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra hombre que pidió $10,000 por rescate en un falso secuestro

El imputado salió libre tras pagar una fianza de $14,000

30 de octubre de 2026 - 8:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de Ponce encontró causa para el arresto de un hombre por estafa mediante un falso secuestro, informó la Policía.

RELACIONADAS

El imputado fue identificado como Ángel L. Pérez Acevedo, de 37 años y residente de San Juan.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, de acuerdo a la investigación, el sospechoso le realizó una llamada telefónica al perjudicado el pasado 28 de octubre, “indicándole que tenían a su hija secuestrada y que, a cambio de su rescate, le tenía que entregar la cantidad de $10,000”.

El caso fue investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y fue consultado con la fiscal Alexandra Cardín, quien instruyó la radicación de cargos por fraude y apropiación ilegal agravada.

Tras evaluar la prueba, el juez Laudelino F. Mulero, del Tribunal de Ponce, determinó causa, fijando una fianza global de $14,000.

Después de prestarla, mediante fiador privado, salió bajo libertad condicionada hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 10 de noviembre.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicofraudePonce
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: