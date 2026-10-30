Hallan causa para arresto contra hombre que pidió $10,000 por rescate en un falso secuestro

El Tribunal de Ponce encontró causa para el arresto de un hombre por estafa mediante un falso secuestro, informó la Policía.

El imputado fue identificado como Ángel L. Pérez Acevedo, de 37 años y residente de San Juan.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, de acuerdo a la investigación, el sospechoso le realizó una llamada telefónica al perjudicado el pasado 28 de octubre, “indicándole que tenían a su hija secuestrada y que, a cambio de su rescate, le tenía que entregar la cantidad de $10,000”.

El caso fue investigado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce y fue consultado con la fiscal Alexandra Cardín, quien instruyó la radicación de cargos por fraude y apropiación ilegal agravada.

Tras evaluar la prueba, el juez Laudelino F. Mulero, del Tribunal de Ponce, determinó causa, fijando una fianza global de $14,000.