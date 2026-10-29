Hallan cuerpo baleado de un hombre debajo del puente de la avenida Kennedy en San Juan

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este jueves, en San Juan.

El hallazgo fue reportado a eso de las 4:12 a.m. debajo del puente de la avenida Kennedy, en Santurce.

Según la investigación criminal, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona tendida sobre el pavimento.

El inspector Edwin Figueroa, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, dijo que la alerta fue “una llamada al cuartel de la Policía municipal... una vez llegan, encuentran el cuerpo de un varón” que vestía un pantalón corto y camisilla blanca.

Figueroa también dijo que al cuerpo se le pueden observar “varios impactos de bala”.

Asimismo, la Policía estatal y la municipal de San Juan investigan si esta escena podría estar relacionada con un tiroteo que dejó dos personas heridas de bala en el negocio Sin Prisa, en la calle Lucila Silva de la comunidad de La Perla. Sobre este incidente, una llamada al 9-1-1 a eso de las 4:22 a.m. avisó que dos personas heridas de bala en ese lugar habían llegado al hospital Hoare en Santurce.

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“No podemos certificar que se trate del mismo evento, pero tampoco lo descartamos”, acotó Figueroa, quien indicó que en la escena de La Perla hallaron varias casquillos y bajo el puente de la Kennedy no. “Tenemos el cuerpo, no tenemos casquillos, por eso entendemos que pudiera haber ocurrido en el área de La Perla”.

También se investiga si un auto encontrado en Barrio Obrero guarda alguna relación con ambos incidentes.

“Estamos trabajando con eso, con la ocupación de ese vehículo... no lo descartamos”, sostuvo. “Tiene algunas manchas de sangre que vamos a ver si son compatibles con esta escena”, detalló, aclarando que el auto no figura como hurtado.