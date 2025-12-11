Hallan cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en San Lorenzo

Las autoridades investigan una muerte violenta reportada en la tarde de este jueves en la PR-181, en San Lorenzo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 4:14 p.m. alertó a los uniformados sobre disparos en la mencionada vía, entre la farmacia Ruiz Belvis y la Gomera Silva.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre en el interior de un vehículo. Por el momento se desconoce si el cadáver fue encontrado en el asiento del conductor o del pasajero y si se recuperaron casquillos de proyectil de bala en la escena.