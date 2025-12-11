Hallan cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en San Lorenzo
Por el momento, se desconoce la identidad del occiso
11 de diciembre de 2025 - 5:42 PM
Las autoridades investigan una muerte violenta reportada en la tarde de este jueves en la PR-181, en San Lorenzo, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 4:14 p.m. alertó a los uniformados sobre disparos en la mencionada vía, entre la farmacia Ruiz Belvis y la Gomera Silva.
Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre en el interior de un vehículo. Por el momento se desconoce si el cadáver fue encontrado en el asiento del conductor o del pasajero y si se recuperaron casquillos de proyectil de bala en la escena.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.
