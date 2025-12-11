Opinión
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo en San Lorenzo

Por el momento, se desconoce la identidad del occiso

11 de diciembre de 2025 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cadáver baleado de un hombre fue encontrado en la tarde del jueves dentro de un vehículo en una carretera de San Lorenzo luego de que la Policía recibiera una alerta ciudadana sobre disparos en el lugar. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

Las autoridades investigan una muerte violenta reportada en la tarde de este jueves en la PR-181, en San Lorenzo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a las 4:14 p.m. alertó a los uniformados sobre disparos en la mencionada vía, entre la farmacia Ruiz Belvis y la Gomera Silva.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre en el interior de un vehículo. Por el momento se desconoce si el cadáver fue encontrado en el asiento del conductor o del pasajero y si se recuperaron casquillos de proyectil de bala en la escena.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se hicieron cargo de la investigación junto al fiscal de turno.

Breaking NewsAsesinatosSan LorenzoPolicía de Puerto RicoCICDivisión de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
