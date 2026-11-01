Hallan cuerpo en estado de descomposición en Bayamón

Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado esta tarde del domingo en el kilómetro 18.3 de la carretera PR-167, en el barrio Pájaros de Bayamón, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de una persona en estado de descomposición. No se precisó si se trata de un hombre o una mujer