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Hallan cuerpo en estado de descomposición en Bayamón

Al momento, la policía no pudo precisar si se trata de un hombre o una mujer

1 de noviembre de 2026 - 4:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cadaver fue localizado sobre el pavimento en la intersección de las calles 121 y 128 de la urbanización Valle Arriba Heights en Carolina.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón tiene a cargo la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado esta tarde del domingo en el kilómetro 18.3 de la carretera PR-167, en el barrio Pájaros de Bayamón, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de una persona en estado de descomposición. No se precisó si se trata de un hombre o una mujer

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión al fiscal de turno, estarán a cargo de la investigación.

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