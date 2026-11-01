Hallan cuerpo en estado de descomposición en Bayamón
Al momento, la policía no pudo precisar si se trata de un hombre o una mujer
1 de noviembre de 2026 - 4:23 PM
1 de noviembre de 2026 - 4:23 PM
Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado esta tarde del domingo en el kilómetro 18.3 de la carretera PR-167, en el barrio Pájaros de Bayamón, informó la Policía.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de una persona en estado de descomposición. No se precisó si se trata de un hombre o una mujer
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión al fiscal de turno, estarán a cargo de la investigación.
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