2 de septiembre de 2025
84°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Naranjito

Aunque fue catalogado como una “muerte sospechosa”, el caso figura en la estadística de asesinatos

2 de septiembre de 2025 - 6:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este lunes, la Policía había reportado 304 asesinatos en lo que va de este año, 45 menos que los 349 registrados a la misma fecha en el 2024. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo en estado de descomposición de un hombre fue encontrado en la noche de este lunes en Naranjito, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:25 p.m., en el sector Los Bernard del barrio Nuevo, a través de una llamada al cuartel de la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, “la llamada alertó sobre un fuerte hedor en el área. Al llegar los agentes a la escena, en el área del precipicio se encontró en estado de descomposición el cuerpo de un hombre, el cual no ha sido identificado”.

El comunicado policiaco indicó que el hombre vestía una vestía camisa de color verde y un pantalón corto de color negro.

El cuerpo estaba fuera de la vía de rodaje, en un risco de unos 30 pies de profundidad.

Mientras, en el área de la carretera “se ocuparon varios casquillos de bala”, añadió el informe, en el que se aclara que todavía “se desconoce si guarda relación con los hechos”.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes, para determinar la causa de la muerte e identificar el mismo.

El caso fue catalogado como “muerte sospechosa”, pero ya figura en las estadísticas de asesinatos de la Policía.

Hasta este lunes, la Uniformada había reportado 304 asesinatos en lo que va de este año, 45 menos que los 349 registrados a la misma fecha en el 2024.

El agente Aníbal Ayala, bajo la supervisión del teniente José Cruz, director de la División del Cuerpo de Investigaciones criminales de Vega Baja, y la fiscal Aileen González se hicieron cargo de la pesquisa.

Naranjito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
