Hallan osamenta debajo de puente Paso del Indio en Vega Baja

El hallazgo de una osamenta en un área boscosa de la carretera PR-22, debajo del puente Paso del Indio, en Vega Baja, es investigado por agentes adscritos a la División de Crímenes Mayores y de Vehículos Hurtados de Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, en horas de la tarde del 20 de febrero, mientras personal del municipio de Vega Baja realizaba trabajos de limpieza y remoción de escombros en el lugar, se toparon con la osamenta.