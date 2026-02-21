Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan osamenta debajo de puente Paso del Indio en Vega Baja

Personal del Instituto de Ciencias Forenses se encuentra en el lugar levantando los restos

21 de febrero de 2026 - 4:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal del Instituto de Ciencias Forenses se encuentra levantando la osamenta encontrada por trabajadores municipales. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El hallazgo de una osamenta en un área boscosa de la carretera PR-22, debajo del puente Paso del Indio, en Vega Baja, es investigado por agentes adscritos a la División de Crímenes Mayores y de Vehículos Hurtados de Bayamón, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, en horas de la tarde del 20 de febrero, mientras personal del municipio de Vega Baja realizaba trabajos de limpieza y remoción de escombros en el lugar, se toparon con la osamenta.

Según indicaron, se trata de una osamenta al lado de un vehículo abandonado. Personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) evaluará la osamenta.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: