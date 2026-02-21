Hallan osamenta debajo de puente Paso del Indio en Vega Baja
Personal del Instituto de Ciencias Forenses se encuentra en el lugar levantando los restos
21 de febrero de 2026 - 4:28 PM
21 de febrero de 2026 - 4:28 PM
El hallazgo de una osamenta en un área boscosa de la carretera PR-22, debajo del puente Paso del Indio, en Vega Baja, es investigado por agentes adscritos a la División de Crímenes Mayores y de Vehículos Hurtados de Bayamón, informó la Policía.
De acuerdo con la información preliminar, en horas de la tarde del 20 de febrero, mientras personal del municipio de Vega Baja realizaba trabajos de limpieza y remoción de escombros en el lugar, se toparon con la osamenta.
Según indicaron, se trata de una osamenta al lado de un vehículo abandonado. Personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) evaluará la osamenta.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: