Hallan un cuerpo baleado dentro de un vehículo en Santurce

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Santurce.

El crimen fue reportado a eso de la 1:39 a.m., en la avenida Manuel Fernández Juncos, intersección con la calle del Parque.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el interior de un auto, el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.

Imágenes de la escena transmitidas por TeleOnce mostraban al vehículo con impactos de bala en su carrocería.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.