NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan un cuerpo baleado dentro de un vehículo en Santurce

Las autoridades fueron alertadas tras la balacera a través de una llamada

14 de enero de 2026 - 6:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cadáveres fueron encontrados a orillas de la carretera, pero no se levantaron casquillos, lo que apunta a que fueron ejecutados en otro lugar. (Archivo)
Hasta este martes, la Policía había reportado 12 asesinatos en el 2026, ocho menos que los 20 registrados a la misma fecha en el año pasado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Santurce.

El crimen fue reportado a eso de la 1:39 a.m., en la avenida Manuel Fernández Juncos, intersección con la calle del Parque.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una persona herida de bala.

“Al llegar los agentes a la escena, encontraron en el interior de un auto, el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, indicó la Uniformada en un comunicado de prensa.

Imágenes de la escena transmitidas por TeleOnce mostraban al vehículo con impactos de bala en su carrocería.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y el fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este martes, la Policía había reportado 12 asesinatos en el 2026, ocho menos que los 20 registrados a la misma fecha en el año pasado.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsSanturceAsesinatos
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
