Hallan un cuerpo baleado en Coamo
La Policía indicó que el occiso es un hombre
25 de marzo de 2026 - 7:08 AM
25 de marzo de 2026 - 7:08 AM
El cuerpo de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este miércoles, en Coamo.
Los hechos fueron reportados poco después de las 6:00 de la mañana de hoy, en la carretera PR-138, en el sector Vega Puente.
De acuerdo con la información preliminar, tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, los agentes llegaron al lugar donde encontraron el cuerpo baleado de un hombre.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región policiaca de Aibonito.
Hasta este martes, la Policía había reportado 106 asesinatos en lo que va de este año, dos menos que los 108 registrados a la misma fecha en el 2025.
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