Hallan un cuerpo baleado en Coamo

El cuerpo de un hombre fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este miércoles, en Coamo.

Los hechos fueron reportados poco después de las 6:00 de la mañana de hoy, en la carretera PR-138, en el sector Vega Puente.

De acuerdo con la información preliminar, tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, los agentes llegaron al lugar donde encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región policiaca de Aibonito.