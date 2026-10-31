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Halloween en San Juan: desplegarán 100 policías y 50 patrullas

La vigilancia se reforzará en zonas de alta concurrencia, como la Placita de Santurce, El Viejo San Juan y la calle Loíza, hasta la madrugada del domingo

31 de octubre de 2026 - 8:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El operativo, además, abarcará comunidades, urbanizaciones, centros comerciales, parques y otros espacios públicos de la ciudad. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Municipio de San Juan anunció que activó un operativo especial de seguridad con 100 policías municipales y 50 patrullas para reforzar la vigilancia durante las celebraciones de Halloween.

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De acuerdo con el alcalde Miguel Romero Lugo, el plan, que comenzó el viernes, 30 de octubre, y se extenderá hasta la madrugada del domingo, 1 de noviembre, incluye patrullaje en comunidades, urbanizaciones, centros comerciales, parques y zonas turísticas y recreativas de la capital.

La Placita de Santurce, la calle Cerra, la calle Loíza y El Viejo San Juan figuran entre los sectores donde se reforzará la presencia policial ante la concentración de personas que se anticipa.

El despliegue, además, abarcará comunidades, urbanizaciones, centros comerciales, parques y otros espacios públicos de la ciudad.

“Queremos que nuestras familias, particularmente nuestros niños y jóvenes, puedan disfrutar de esta celebración con tranquilidad. Por eso estamos reforzando nuestra presencia en las calles con un plan preventivo que nos permita anticiparnos, mantener el orden y responder rápidamente ante cualquier situación que pueda surgir”, expresó Romero Lugo en declaraciones escritas.

Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, indicó que los agentes se concentrarán en el patrullaje preventivo, el cumplimiento de las normas de tránsito y la respuesta a incidentes.

“Tenemos un plan diseñado para mantener presencia activa en los lugares de mayor movimiento y, al mismo tiempo, cubrir nuestras comunidades y otros sectores de la ciudad”, sostuvo Jackson.

La Policía Municipal coordinará los trabajos con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan y la Oficina de Permisos.

El Municipio, a su vez, exhortó a padres, madres y encargados a supervisar a los menores durante sus recorridos y seguir las recomendaciones de las autoridades.

También pidió a los conductores y participantes de las actividades actuar con prudencia, respetar las normas de tránsito y colaborar con los agentes.

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