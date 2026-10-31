Halloween en San Juan: desplegarán 100 policías y 50 patrullas

El Municipio de San Juan anunció que activó un operativo especial de seguridad con 100 policías municipales y 50 patrullas para reforzar la vigilancia durante las celebraciones de Halloween.

De acuerdo con el alcalde Miguel Romero Lugo, el plan, que comenzó el viernes, 30 de octubre, y se extenderá hasta la madrugada del domingo, 1 de noviembre, incluye patrullaje en comunidades, urbanizaciones, centros comerciales, parques y zonas turísticas y recreativas de la capital.

La Placita de Santurce, la calle Cerra, la calle Loíza y El Viejo San Juan figuran entre los sectores donde se reforzará la presencia policial ante la concentración de personas que se anticipa.

El despliegue, además, abarcará comunidades, urbanizaciones, centros comerciales, parques y otros espacios públicos de la ciudad.

“Queremos que nuestras familias, particularmente nuestros niños y jóvenes, puedan disfrutar de esta celebración con tranquilidad. Por eso estamos reforzando nuestra presencia en las calles con un plan preventivo que nos permita anticiparnos, mantener el orden y responder rápidamente ante cualquier situación que pueda surgir”, expresó Romero Lugo en declaraciones escritas.

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Por su parte, el comisionado de la Policía Municipal, Juan Jackson, indicó que los agentes se concentrarán en el patrullaje preventivo, el cumplimiento de las normas de tránsito y la respuesta a incidentes.

“Tenemos un plan diseñado para mantener presencia activa en los lugares de mayor movimiento y, al mismo tiempo, cubrir nuestras comunidades y otros sectores de la ciudad”, sostuvo Jackson.

La Policía Municipal coordinará los trabajos con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan y la Oficina de Permisos.

El Municipio, a su vez, exhortó a padres, madres y encargados a supervisar a los menores durante sus recorridos y seguir las recomendaciones de las autoridades.