“Hit and run” en Caguas: peatón muere atropellado en la PR-52

Un peatón fue atropellado por el conductor de un vehículo que, presuntamente, luego huyó de la escena a eso de las 6:17 p.m. del lunes en el expreso PR-52, a la altura del kilómetro 12.4 en dirección de Caguas a San Juan.

Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, donde la víctima sufrió múltiples traumas y fue hallada sin signos vitales por los agentes que llegaron a la escena. Por el momento, la persona no ha sido identificada.