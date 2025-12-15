“Hit and run” en Caguas: peatón muere atropellado en la PR-52
La víctima sufrió múltiples traumas a causa del accidente y el conductor se habría dado a la fuga
15 de diciembre de 2025 - 7:52 PM
Un peatón fue atropellado por el conductor de un vehículo que, presuntamente, luego huyó de la escena a eso de las 6:17 p.m. del lunes en el expreso PR-52, a la altura del kilómetro 12.4 en dirección de Caguas a San Juan.
Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, donde la víctima sufrió múltiples traumas y fue hallada sin signos vitales por los agentes que llegaron a la escena. Por el momento, la persona no ha sido identificada.
El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del area de Caguas.
