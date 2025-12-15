Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Hit and run” en Caguas: peatón muere atropellado en la PR-52

La víctima sufrió múltiples traumas a causa del accidente y el conductor se habría dado a la fuga

15 de diciembre de 2025 - 7:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del area de Caguas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un peatón fue atropellado por el conductor de un vehículo que, presuntamente, luego huyó de la escena a eso de las 6:17 p.m. del lunes en el expreso PR-52, a la altura del kilómetro 12.4 en dirección de Caguas a San Juan.

Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, donde la víctima sufrió múltiples traumas y fue hallada sin signos vitales por los agentes que llegaron a la escena. Por el momento, la persona no ha sido identificada.

El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del area de Caguas.

Tags
Breaking NewsAccidentes de TránsitoHit and runPolicía de Puerto RicoCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
