Hombre con múltiples heridas de bala llega hasta hospital en Santa Isabel

Un hombre de 34 años llegó esta madrugada del domingo hasta un hospital en Santa Isabel con varias heridas de bala, informó la Policía.

Según un informe policiaco, el individuo tenía heridas de bala en distintas partes del cuerpo pero fue atendido por personal de la institución y posteriormente trasladado en condición estable a otra institución hospitalaria en el área metropolitana.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación a las autoridades.