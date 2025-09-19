Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
76°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre de Naranjito cumplirá condena de siete años en prisión por tráfico de fentanilo

Dalién Enrique Nieves Santiago fue sentenciado hoy luego de declararse culpable por los cargos federales que pesaban contra él

19 de septiembre de 2025 - 8:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una pareja de Naranjito se declaró culpable por tráfico de fentanilo en el Tribunal Federal de San Juan. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll condenó este jueves a Dalién Enrique Nieves Santiago a siete años de prisión y cinco años de libertad supervisada por tráfico de fentanilo, informó la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico en declaraciones escritas.

RELACIONADAS

Según documentos judiciales, Nieves Santiago, de 38 años, quien fue acusado el 6 de diciembre de 2023 por posesión de equipo para producir pastillas, conspiración para poseer con intención de distribuir fentanilo y posesión de armas de fuego como parte de acciones de narcotráfico, se declaró culpable el 5 de junio de 2025 tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

La esposa del ahora convicto, Zuleyka M. Santiago Andino, de 35 años, también se declaró culpable en ese momento de tráfico de drogas y posesión de equipo para producir pastillas, y será sentenciada próximamente.

La pareja es residente del municipio de Naranjito.

Según el pliego acusatorio, el 14 de abril de 2023, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron un paquete de UPS mientras inspeccionaban el correo entrante que está sujeto a un registro rutinario al ingresar a Estados Unidos.

El paquete, enviado desde una dirección en China, estaba dirigido a Santiago Andino. Tras una búsqueda en la base de datos de carga de importación, los registros de envíos internacionales indicaron que recibió un total de 23 envíos entre el 3 de julio de 2018 y el 8 de abril de 2023 en su domicilio en Naranjito, todos provenientes de China.

Tras una inspección más detallada, los oficiales de CBP descubrieron un juego de troqueles para pastillas dentro del paquete.

Según explicaron las autoridades federales, este juego de troqueles se utiliza con una prensa de pastillas para cortar y marcar tabletas y otras sustancias controladas similares en forma de píldora o tableta, y se utiliza para la fabricación y distribución de sustancias controladas, incluyendo, entre otras, píldoras como la oxicodona.

Posteriormente, agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) ejecutaron una orden de registro en la residencia de Nieves Santiago y ocuparon varios artículos incluyendo dos kilogramos de un agente adhesivo de color azul, 302 gramos de pastillas de Xanax y una pequeña balanza.

También, se recuperaron dos armas de fuego: una pistola Smith & Wesson calibre nueve milímetros (9mm), un cargador de 9mm con 11 municiones y una pistola Glock calibre .40 cargada, tres cargadores calibre .40 y 12 municiones. Además, se incautaron 1,037 pastillas de Xanax.

Un análisis de laboratorio concluyó que las pastillas blancas rectangulares con la inscripción “Xanax” en un lado y “2” en el otro tenían un peso neto total de 286.51 gramos. La sustancia identificada en las pastillas fue fentanilo.

También se documentó un peso neto total de 1,921.15 gramos del agente aglutinante azul, típicamente utilizado para fabricar tabletas de clorhidrato de oxicodona con un troquel.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la CBP y la DEA estuvieron a cargo de la investigación.

El fiscal federal, Luis A. Valentín, de la Unidad de Recuperación de Activos, Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional, procesó el caso.

Tags
Breaking NewsDEAICE-HSIPatrulla Fronteriza federalFiscalía federal fentaniloNaranjitoTribunal Federal en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 18 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: