Hombre de Naranjito cumplirá condena de siete años en prisión por tráfico de fentanilo

La jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll condenó este jueves a Dalién Enrique Nieves Santiago a siete años de prisión y cinco años de libertad supervisada por tráfico de fentanilo, informó la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico en declaraciones escritas.

Según documentos judiciales, Nieves Santiago, de 38 años, quien fue acusado el 6 de diciembre de 2023 por posesión de equipo para producir pastillas, conspiración para poseer con intención de distribuir fentanilo y posesión de armas de fuego como parte de acciones de narcotráfico, se declaró culpable el 5 de junio de 2025 tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público.

La esposa del ahora convicto, Zuleyka M. Santiago Andino, de 35 años, también se declaró culpable en ese momento de tráfico de drogas y posesión de equipo para producir pastillas, y será sentenciada próximamente.

La pareja es residente del municipio de Naranjito.

Según el pliego acusatorio, el 14 de abril de 2023, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) encontraron un paquete de UPS mientras inspeccionaban el correo entrante que está sujeto a un registro rutinario al ingresar a Estados Unidos.

El paquete, enviado desde una dirección en China, estaba dirigido a Santiago Andino. Tras una búsqueda en la base de datos de carga de importación, los registros de envíos internacionales indicaron que recibió un total de 23 envíos entre el 3 de julio de 2018 y el 8 de abril de 2023 en su domicilio en Naranjito, todos provenientes de China.

Tras una inspección más detallada, los oficiales de CBP descubrieron un juego de troqueles para pastillas dentro del paquete.

Según explicaron las autoridades federales, este juego de troqueles se utiliza con una prensa de pastillas para cortar y marcar tabletas y otras sustancias controladas similares en forma de píldora o tableta, y se utiliza para la fabricación y distribución de sustancias controladas, incluyendo, entre otras, píldoras como la oxicodona.

Posteriormente, agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) ejecutaron una orden de registro en la residencia de Nieves Santiago y ocuparon varios artículos incluyendo dos kilogramos de un agente adhesivo de color azul, 302 gramos de pastillas de Xanax y una pequeña balanza.

También, se recuperaron dos armas de fuego: una pistola Smith & Wesson calibre nueve milímetros (9mm), un cargador de 9mm con 11 municiones y una pistola Glock calibre .40 cargada, tres cargadores calibre .40 y 12 municiones. Además, se incautaron 1,037 pastillas de Xanax.

Un análisis de laboratorio concluyó que las pastillas blancas rectangulares con la inscripción “Xanax” en un lado y “2” en el otro tenían un peso neto total de 286.51 gramos. La sustancia identificada en las pastillas fue fentanilo.

También se documentó un peso neto total de 1,921.15 gramos del agente aglutinante azul, típicamente utilizado para fabricar tabletas de clorhidrato de oxicodona con un troquel.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la CBP y la DEA estuvieron a cargo de la investigación.