Hombre es asesinado a balazos en Yauco

Un hombre murió baleado la madrugada del viernes en hechos ocurridos en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-371, en el barrio Almacigo Bajo, en Yauco.

El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada de un herido en el lugar.

Al llegar los agentes, encontraron en el interior de un vehículo Toyota Corolla, color gris, el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no ha sido identificado.