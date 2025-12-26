Hombre es asesinado a balazos en Yauco
La División de Homicidios del CIC de Ponce investiga
26 de diciembre de 2025 - 7:15 AM
26 de diciembre de 2025 - 7:15 AM
Un hombre murió baleado la madrugada del viernes en hechos ocurridos en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-371, en el barrio Almacigo Bajo, en Yauco.
El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada de un herido en el lugar.
Al llegar los agentes, encontraron en el interior de un vehículo Toyota Corolla, color gris, el cuerpo baleado de un hombre, quien al momento no ha sido identificado.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: