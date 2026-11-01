Hombre llega con múltiples heridas hasta albergue de personas sin hogar en Caguas

Un hombre de 36 años llegó el sábado en la noche hasta las inmediaciones de un albergue de personas sin hogar en la urbanización José Mercado en Caguas con múltiples heridas y traumas en distintas partes del cuerpo, informó la Policía.

Según un informe de la Policía, la persona fue atendido por personal de esa institución que diagnosticó heridas abiertas en el rostro, hemorragia intracraneal severa y fracturas en varias costillas, entre otras lesiones.

Posteriormente, el individuo fue transportado en condición de cuidado a un hospital de la zona metropolitana para recibir tratamiento especializado.

Al momento, la Policía desconoce las circunstancias en que ocurrieron los hechos.