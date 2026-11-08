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Identifican a niña de 11 años que murió tras caerle encima un portón en Manatí

Según indicó la Policía, los hechos ocurrieron en la urbanización Linda Mar, en el sector Mar Chiquita

7 de noviembre de 2026 - 2:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el incidente. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La menor de 11 años que falleció ayer sábado luego que un portón le cayera encima, fue identificada por la Policía como Sarah Lucille Palmer.

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Según la la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron en la urbanización Linda Mar, en el sector Mar Chiquita en Manatí, mientras la pequeña recogía correspondencia.

El incidente desgraciado se reportó a la 1:00 p.m. del sábado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, indica el informe policiaco. Al llegar a la escena, agentes encontraron a una menor de 11 años que le había caído un portón encima y falleció en el acto.

“Cuando los compañeros del Distrito de Manatí llegan al lugar, efectivamente, se percatan de un incidente en el que una menor de edad perdió la vida, ya que recibió unos golpes en su cabeza, en su rostro, cuando manejaba un portón de metal, que da acceso al interior de la residencia”, dijo el sargento José Berríos Martínez, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, en declaraciones a Telenoticias de Telemundo.

Un allegado a la familia indicó al Telenoticias que estaban destrozados con la situación y pidió espacio. Indicó que “era su niña querida” y que la menor era estudiante de un reconocido colegio en Manatí.

La familia lleva entre ocho a diez años residiendo en la comunidad.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoManatíMenores de edadMuertes
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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