Identifican a una de las víctimas de doble asesinato en Cupey

Una de las víctimas del doble asesinato registrado en la madrugada del jueves frente a un centro comercial en Cupey fue identificada por el Negociado de la Policía como Sofia Flores García, de 26 años y residente en Caguas.

La Uniformada no ha identificado aún a la segunda víctima, un hombre descrito como de tez blanca, de cinco pies con nueve pulgadas de estatura (5′9″), con ojos marrón, cabello corto, barba y bigote, y con un peso aproximado de 130 libras.

El hombre vestía pantalón largo tipo cargo, color negro, camisa negra y zapatos deportivos color amarillo.

Los hechos fueron reportados a las 12:07 a.m., en la carretera PR-199, cerca del centro comercial Galería Paseos.

Según la investigación preliminar, agentes del Precinto de Cupey realizaban una ronda preventiva cuando localizaron un vehículo Toyota C-HR color blanco, del año 2019, con varios impactos de bala estacionado a orillas de la carretera.

PUBLICIDAD

Al verificar el interior del auto, los agentes encontraron los cuerpos de Flores García y de un hombre. Ambos recibieron múltiples heridas de proyectil de bala.

La Policía confirmó que el cuerpo de Flores García se encontraba en el asiento del conductor, mientras que la otra víctima estaba en el asiento delantero del pasajero.

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el inspector Edwin Figueroa, indicó que en la escena levantaron 93 casquillos de bala.

De momento, Figueroa dijo que buscarán establecer si fueron seguidos y atacados desde otro vehículo, o si alguien e bajó de un automóvil para realizar los disparos.

Señaló que la carrocería del auto tenía varios impactos de proyectil de bala, mayormente en el área del conductor. Además, mostraba otros impactos de proyectil en la parte posterior.

“No descartamos que haya sido de un vehículo en movimiento, pero no lo podemos certificar”, añadió en entrevista con El Nuevo Día.

Indicó, además, que el vehículo no tenía gravamen de hurtado y que este no estaba registrado a nombre de ninguna de las víctimas. En entrevista con Telenoticias, Figueroa ofreció el detalle de que le pertenece a una persona que podría ser familiar de una de las víctimas.

“A través de la dirección (registral del vehículo) es que llegamos al familiar”, agregó el oficial, precisando que se refería a la mujer baleada y que son vecinos del área de Caguas.