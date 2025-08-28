Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a una de las víctimas de doble asesinato en Cupey

Los hechos ocurrieron en la carretera PR-199, cerca del centro comercial Galería Paseos

28 de agosto de 2025 - 6:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, 50 menos que los 345 registrados a la misma fecha en el 2024. (Archivo)
Por

Una de las víctimas del doble asesinato registrado en la madrugada del jueves frente a un centro comercial en Cupey fue identificada por el Negociado de la Policía como Sofia Flores García, de 26 años y residente en Caguas.

RELACIONADAS

La Uniformada no ha identificado aún a la segunda víctima, un hombre descrito como de tez blanca, de cinco pies con nueve pulgadas de estatura (5′9″), con ojos marrón, cabello corto, barba y bigote, y con un peso aproximado de 130 libras.

El hombre vestía pantalón largo tipo cargo, color negro, camisa negra y zapatos deportivos color amarillo.

Los hechos fueron reportados a las 12:07 a.m., en la carretera PR-199, cerca del centro comercial Galería Paseos.

Según la investigación preliminar, agentes del Precinto de Cupey realizaban una ronda preventiva cuando localizaron un vehículo Toyota C-HR color blanco, del año 2019, con varios impactos de bala estacionado a orillas de la carretera.

Al verificar el interior del auto, los agentes encontraron los cuerpos de Flores García y de un hombre. Ambos recibieron múltiples heridas de proyectil de bala.

La Policía confirmó que el cuerpo de Flores García se encontraba en el asiento del conductor, mientras que la otra víctima estaba en el asiento delantero del pasajero.

Por su parte, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el inspector Edwin Figueroa, indicó que en la escena levantaron 93 casquillos de bala.

De momento, Figueroa dijo que buscarán establecer si fueron seguidos y atacados desde otro vehículo, o si alguien e bajó de un automóvil para realizar los disparos.

Señaló que la carrocería del auto tenía varios impactos de proyectil de bala, mayormente en el área del conductor. Además, mostraba otros impactos de proyectil en la parte posterior.

“No descartamos que haya sido de un vehículo en movimiento, pero no lo podemos certificar”, añadió en entrevista con El Nuevo Día.

Indicó, además, que el vehículo no tenía gravamen de hurtado y que este no estaba registrado a nombre de ninguna de las víctimas. En entrevista con Telenoticias, Figueroa ofreció el detalle de que le pertenece a una persona que podría ser familiar de una de las víctimas.

“A través de la dirección (registral del vehículo) es que llegamos al familiar”, agregó el oficial, precisando que se refería a la mujer baleada y que son vecinos del área de Caguas.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 295 asesinatos en lo que va de este año, 50 menos que los 345 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCupeySan JuanAsesinatos
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: