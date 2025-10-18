Opinión
18 de octubre de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a una de las víctimas de doble asesinato en Juncos

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar

18 de octubre de 2025 - 10:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Un doble asesinato fue reportado en la noche del viernes en Juncos.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un doble asesinato fue reportado en la noche de este viernes en el kilometro 1.0 de la carretera 928, del barrio Lirios Dorados, en Juncos, confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes localizaron en la terraza de la residencia a dos hombres sin vida, quienes presentaban múltiples heridas de bala.

Al momento, una de las víctimas fue identificada como Áureo Morales González de 56 años, residente del lugar y quien no poseía expediente criminal.

El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal Darío Vissepó, investigan el doble asesinato.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses, confirmó la Uniformada.

Breaking News Asesinatos Juncos Policía de Puerto Rico CIC División de Homicidios
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
