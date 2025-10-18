Identifican a una de las víctimas de doble asesinato en Juncos
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar
18 de octubre de 2025 - 10:53 PM
Un doble asesinato fue reportado en la noche de este viernes en el kilometro 1.0 de la carretera 928, del barrio Lirios Dorados, en Juncos, confirmó a El Nuevo Día la Oficina de Prensa de la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes localizaron en la terraza de la residencia a dos hombres sin vida, quienes presentaban múltiples heridas de bala.
Al momento, una de las víctimas fue identificada como Áureo Morales González de 56 años, residente del lugar y quien no poseía expediente criminal.
El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal Darío Vissepó, investigan el doble asesinato.
Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses, confirmó la Uniformada.
