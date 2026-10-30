Incendio consume una casa y un vehículo en San Germán

Un fuego consumió una residencia en la madrugada de este viernes, en San Germán, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 3:30 a.m., en el barrio El Retiro.

La Uniformada indicó que personal del Negociado de Bomberos de San Germán extinguieron el incendio. Según la querellante, las llamas, que también quemaron por completo un vehículo que estaba estacionado en el lugar, fue iniciado por su hijo.

No obstante, la querellante rechazó la presentación de cargos y se ordenó el ingreso del hombre de 35 años a una institución de salud mental.