Incendio en una urbanización en Bayamón deja a dos personas heridas
El fuego ya fue extinguido por los Bomberos que atendieron la escena
23 de febrero de 2026 - 3:41 PM
Dos personas resultaron heridas durante la tarde del lunes en un incendio que se desató en la urbanización Villa Aurora en el sector Lomas Verdes de Bayamón.
Según la portavoz de prensa del Negociado de Bomberos, Ivonne Rosario, “hasta el momento dos personas resultaron heridas”.
El incendio ya fue extinguido por los bomberos y prontamente iniciaría el proceso de investigación para determinar qué ocurrió exactamente.
Se desconoce el estado de las dos personas heridas que fueron enviadas a una institución hospitalaria.
