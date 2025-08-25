Incendio que se originó en la marquesina de una casa en Bayamón afecta a varias residencias
No hubo víctimas y los bomberos aseguraron que ya están en etapa de enfriamiento
25 de agosto de 2025 - 7:45 PM
El Negociado del Cuerpo de Bomberos atiende un incendio que surgió a eso de las 6:30 p.m. de este lunes en la marquesina de una residencia en la calle 27 de la urbanización Santa Juanita, en Bayamón.
De acuerdo a un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informó sobre la situación, que también afectó a varias residencias cercanas.
“Al momento se desconocen las causas del incendio”, añadieron.
Por su parte, los bomberos informaron, mediante un portavoz de prensa, que el siniestro se encuentra en la etapa de enfriamiento.
“No hubo personas afectadas”, leen declaraciones compartidas a El Nuevo Día.
