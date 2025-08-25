Opinión
26 de agosto de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Incendio que se originó en la marquesina de una casa en Bayamón afecta a varias residencias

No hubo víctimas y los bomberos aseguraron que ya están en etapa de enfriamiento

25 de agosto de 2025 - 7:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Algunas casas aledañas a la residencia donde ocurrió el fuego fueron afectadas y resultaron con daños a causa del incidente. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Negociado del Cuerpo de Bomberos atiende un incendio que surgió a eso de las 6:30 p.m. de este lunes en la marquesina de una residencia en la calle 27 de la urbanización Santa Juanita, en Bayamón.

De acuerdo a un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 informó sobre la situación, que también afectó a varias residencias cercanas.

“Al momento se desconocen las causas del incendio”, añadieron.

Por su parte, los bomberos informaron, mediante un portavoz de prensa, que el siniestro se encuentra en la etapa de enfriamiento.

“No hubo personas afectadas”, leen declaraciones compartidas a El Nuevo Día.

Tags
Breaking NewsBomberos de Puerto RicoBayamónPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: