20 de agosto de 2025
92°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Intervención termina en agresión grave: sujeto patea a policía en motora y huye en Yabucoa

El oficial tuvo que recibir asistencia médica tras el incidente, que está bajo investigación

20 de agosto de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Empleado del municipio de Aguada fue arrollado mientras se pavimentaba una calle de la urbanización Montemar. (Archivo / GFR Media)
El caso es investigado por la Policía. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una intervención policíaca culminó, en la tarde del martes, en una agresión grave, cuando un individuo le propinó una patada a un agente que transitaba a bordo de una motora, informó la Uniformada.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron en la PR-902, de las Parcelas Martorell del barrio Limones, en Yabucoa.

El agente Darwin O. Pinto Espinosa, adscrito al Distrito de Yabucoa, realizaba un patrullaje preventivo en una motora oficial cuando intentó intervenir con dos individuos que transitaban en otra motora por infracciones a la Ley 22.

Al aproximarse, uno de los hombres le propinó una patada, provocando que el agente perdiera el control y cayera al pavimento, resultando con lesiones.

Mientras, los hombres se dieron a la fuga y se desconoce su paradero, informó la Policía.

El agente Pinto fue trasladado a una institución hospitalaria , donde recibió atención médica inicial. Posteriormente, fue referido a otra instalación para tratamiento especializado. Su condición fue descrita como estable.

El sargento Javier Ortiz estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

En tanto, el agente Pedro Colón, adscrito a la División de Servicios Técnicos del CIC, documentó la escena mediante fotografías.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICYabucoaAgresiones
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
