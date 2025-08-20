Intervención termina en agresión grave: sujeto patea a policía en motora y huye en Yabucoa

Una intervención policíaca culminó, en la tarde del martes, en una agresión grave, cuando un individuo le propinó una patada a un agente que transitaba a bordo de una motora, informó la Uniformada.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron en la PR-902, de las Parcelas Martorell del barrio Limones, en Yabucoa.

El agente Darwin O. Pinto Espinosa, adscrito al Distrito de Yabucoa, realizaba un patrullaje preventivo en una motora oficial cuando intentó intervenir con dos individuos que transitaban en otra motora por infracciones a la Ley 22.

Al aproximarse, uno de los hombres le propinó una patada, provocando que el agente perdiera el control y cayera al pavimento, resultando con lesiones.

Mientras, los hombres se dieron a la fuga y se desconoce su paradero, informó la Policía.

El agente Pinto fue trasladado a una institución hospitalaria , donde recibió atención médica inicial. Posteriormente, fue referido a otra instalación para tratamiento especializado. Su condición fue descrita como estable.

PUBLICIDAD

El sargento Javier Ortiz estuvo a cargo de la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.