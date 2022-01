Las autoridades continúan investigando esta semana un alegado intento de secuestro de un menor de edad ocurrido el sábado frente a un negocio tipo “food truck” en la calle Tapia, en Santurce.

Según el informe de la Policía, la querellante esperaba una orden en el negocio junto a su familia, cuando un individuo se les acercó y comenzó a grabarlos.

La madre del menor decidió llevarlo a un vehículo para alejarlo del sujeto, quien presuntamente intentó abrir la puerta del asiento del conductor, lo que fue “impedido por uno de los familiares de la querellante, siendo agredido con las manos por el sujeto”.

“Al percatarse de la situación, varias personas que se encontraban en el lugar comenzaron a agredir al hombre, el cual se marchó del lugar”, indicó la Uniformada.

La querellante en este caso se identificó como Coralis Torres en una publicación en las redes sociales con un recuento de lo que ocurrió en la guagua El Tripletón.

Torres alegó que se encontraba en el “food truck” con su esposo y su hijo, cuando un hombre “empezó a preguntarnos amablemente que cómo se llamaba el nene y hacerle morisquetas a nuestro hijo”. Luego, agregó, el hombre les gritó que la pareja le había robado al niño.

“(El hombre) sacó su teléfono y empezó a grabar o tirarnos fotos, no sé exactamente cuál de las dos. Intentó arrebatarle el nene de las manos a mi esposo, yo me quede atrás y los muchachos de la guagua me detuvieron para poder acompañarme hasta la guagua para que no fuera a golpearme, grabó la guagua y se nos acercó a ella y tuvimos que defendernos porque se puso agresivo y todos aparecieron a ayudarnos”, narró en Facebook.

La mujer acompañó la publicación con un vídeo que muestra el momento en que varios individuos agreden al sujeto que presuntamente intentó secuestrar al menor.

En el vídeo, se escucha a la madre del niño repetir en varias ocasiones: “Nos quería robar el nene”. El hombre se marchó del lugar.

“Gracias a todos los que nos ayudaron, no nos gusta la violencia, pero tuvimos que usarla. La Policía jamás llegó y llamamos, todo pasó muy rápido, si no nos defendemos y nos ayudan quizás la historia fuera peor, cuidemos a nuestros hijos”, expresó en su cuenta de Facebook.