Investigan la muerte de una mujer de 64 años en Bayamón
Las autoridades llegaron a la residencia luego que se alertara sobre un presunto caso médico
22 de febrero de 2026 - 9:02 AM
La Policía investiga la muerte de una mujer reportada en el tarde del sábado, en la urbanización Santa Elena, en Bayamón.
De acuerdo con un informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 informó sobre un caso médico.
Al llegar, “los agentes localizaron el cuerpo de una mujer en una de las habitaciones de la residencia. Según se indicó, el cuerpo presentaba contusiones y sangrado en el rostro”, informó la Policía.
La mujer fue identificada como Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años.
Paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales. El agente Genaro Jiménez y el sargento Jesús Alicea, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, y la fiscal María Rosario Rossi manejan la investigación.
