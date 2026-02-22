Investigan la muerte de una mujer de 64 años en Bayamón

La Policía investiga la muerte de una mujer reportada en el tarde del sábado, en la urbanización Santa Elena, en Bayamón.

De acuerdo con un informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 informó sobre un caso médico.

Al llegar, “los agentes localizaron el cuerpo de una mujer en una de las habitaciones de la residencia. Según se indicó, el cuerpo presentaba contusiones y sangrado en el rostro”, informó la Policía.

La mujer fue identificada como Lourdes Pilar Santiago Reyes, de 64 años.