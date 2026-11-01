Investigan persona herida de bala en Isla Verde

Una persona fue herida de bala a las 5:17 a.m. del domingo en un callejón ubicado al lado del condominio Plaza del Mar en el sector de Isla Verde en Carolina.

Según un informe de la Policía, la víctima fue localizada por agentes con heridas en distintas partes del cuerpo y posteriormente fue transportada a un hospital en condición de cuidado.

La Uniformada fue alertada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en el lugar.