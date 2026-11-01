Investigan persona herida de bala en Isla Verde
El perjudicado fue transportado a un hospital en condición de cuidado
1 de noviembre de 2026 - 9:46 AM
1 de noviembre de 2026 - 9:46 AM
Una persona fue herida de bala a las 5:17 a.m. del domingo en un callejón ubicado al lado del condominio Plaza del Mar en el sector de Isla Verde en Carolina.
Según un informe de la Policía, la víctima fue localizada por agentes con heridas en distintas partes del cuerpo y posteriormente fue transportada a un hospital en condición de cuidado.
La Uniformada fue alertada mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos en el lugar.
El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
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