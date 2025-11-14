Opinión
14 de noviembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joven denuncia esquema de extorsión tras solicitar una “sesión espiritual”

La querellante informó que transfirió $1,540 antes de que continuaran exigiéndole dinero

14 de noviembre de 2025 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
La última transacción la hizo el 13 de noviembre.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una joven de 22 años denunció ser víctima de extorsión y chantaje luego de solicitar una sesión espiritual ritual en una página en Internet, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con el comunicado de la Uniformada, la querellante indicó que, para el 31 de octubre, se comunicó con el responsable de la página de internet www.temploayudaespiritual.com para realizar una consulta.

Posteriormente, de acuerdo con la perjudicada, dicha persona le indicó que alguien estaba realizando trabajos espirituales en su contra, por lo que le solicitó a la joven que le enviara dinero por ATH Móvil para poder ayudarla.

La mujer entonces realizó varias transacciones para una transferencia total de $1,540. La última transacción la hizo el 13 de noviembre.

Sin embargo, informó a las autoridades que, a la fecha de hoy, le siguen solicitando dinero indicándole que, de no hacerlo, harán trabajos espirituales en su contra.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

