Joven denuncia esquema de extorsión tras solicitar una “sesión espiritual”

Una joven de 22 años denunció ser víctima de extorsión y chantaje luego de solicitar una sesión espiritual ritual en una página en Internet, informó la Policía.

De acuerdo con el comunicado de la Uniformada, la querellante indicó que, para el 31 de octubre, se comunicó con el responsable de la página de internet www.temploayudaespiritual.com para realizar una consulta.

Posteriormente, de acuerdo con la perjudicada, dicha persona le indicó que alguien estaba realizando trabajos espirituales en su contra, por lo que le solicitó a la joven que le enviara dinero por ATH Móvil para poder ayudarla.

La mujer entonces realizó varias transacciones para una transferencia total de $1,540. La última transacción la hizo el 13 de noviembre.

Sin embargo, informó a las autoridades que, a la fecha de hoy, le siguen solicitando dinero indicándole que, de no hacerlo, harán trabajos espirituales en su contra.