El Departamento de Justicia estará investigando a personas que presuntamente realizan trabajos de ortodoncia y estética de manera ilegal luego de que uno de estos locales se hiciera viral en las redes sociales por su trabajo de “brackets” sin la preparación adecuada.

“Cualquier persona que esté cometiendo delitos relacionados, se expone a ser procesada criminalmente. Exhortamos a las personas perjudicadas o aquellas que tengan evidencia de la comisión de este tipo de delito, a que realicen una querella ante el Negociado de la Policía”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli por medio de declaraciones escritas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, Raúl Ortiz Escalera, informó que estos trabajos usualmente se llevan a cabo en casas, apartamentos y espacios comerciales, en vez de clínicas especializadas y que los anuncios no especifican dirección hasta tanto una persona hace un pago inicial para el tratamiento.

”Las ofertas de colocación de ganchos dentales o “braces” y otros trabajos de ortodoncia, por parte de personas sin preparación médica, son un engaño. Hacen promesas de tratamientos para los que no tienen ni licencia ni la capacidad de cumplir. No siguen los protocolos de control de infecciones, no tienen equipos médicos, como el esterilizador y los equipos de Rayos X, que son esenciales. Además, no cuentan con la preparación médica para hacer un diagnóstico certero, ni proveer un tratamiento que realmente atienda la necesidad del paciente y más importante aún, que no ponga en riesgo su salud”, advirtió Ortiz Escalera, también en declaraciones escritas.

La investigación de Justicia surge luego de que, a través de las redes sociales, se volvieran virales las imágenes de una clínica de estética en Aguas Buenas que era operada por dos mujeres que, presuntamente, llevaban a cabo tratamientos de ortodoncia, incluyendo “brackets”, a bajo costo.

Varios expertos en el tema levantaron banderas que este tipo de tratamiento requiere una preparación académica en medicina oral para evitar complicaciones de salud entre los pacientes.