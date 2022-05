La Guardia Costera se encuentra en proceso de responder a una emergencia cerca de la isla de Desecheo, luego que un avión de reconocimiento del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), avistó una embarcación con una cantidad de personas no determinada que se estaba hundiendo.

Ricardo Castrodad, portavoz de prensa de la Guardia Costera en San Juan, indicó a El Nuevo Día que respondieron a la emergencia reportada a las 11:47 a.m. despachando helicópteros desde la Estación Aérea Borinquen, en Aguadilla, y con el escampavías Joseph Tezanos.

Unidades de la División Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de Aguadilla y Añasco colaboran con el CBP y la Guardia Costera en las labores de rescate.

Por su parte, la Oficina de Prensa de la Comandancia de Aguadilla indicó, mediante comunicación escrita, que personal de FURA ha rescatado a varias personas, pero que un número no determinado de viajeros fallecieron al ahogarse.

“Observaron que la yola estaba virada y que muchas de las personas en el agua parecían no tener salvavidas. También hay unidades marítimas del CBP y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) colaborando en los esfuerzos de rescate”, resaltó Castrodad vía telefónica.

La Guardia Costera indicó, mediante declaraciones escritas, que sospechan que el navío realizaba un viaje ilegal y que, de momento, no tiene un conteo exacto de personas que se encontraban a bordo, ni información en cuanto a la procedencia del navío.

“No tengo información, en estos momentos, sobre personas rescatadas o de personas que hayan podido fallecer”, añadió Castrodad.

“La prioridad es salvar todas las vidas que podamos. Esto es una situación urgente, y es una situación trágica porque esto es lo que llevamos hablando desde semanas atrás. Son embarcaciones caseras, sobrecargadas, que no están aptas para la navegación y que no cuentan con equipos de salvamento a bordo. No toma mucho para que estas embarcaciones sufran un siniestro. Uno nunca quiere que ocurra algo como esto y siempre patrullamos y buscamos detener estas embarcaciones lo más rápido posible, pero esto es un movimiento constante por parte de estas organizaciones de tráfico de personas”, indicó Castrodad.